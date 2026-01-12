Szokujący fakt o Mbappe! Odejście Alonso to potwierdziło

Kylian Mbappe od czasu, gdy trafił do Paris Saint-Germain pracował z jednym trenerem średnio rok i trzy miesiące. Od 2017 roku miał siedmiu różnych szkoleniowców. Po odejściu Xabiego Alonso z Realu Madryt, rozpoczyna współpracę z ósmym trenerem.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe miał siedmiu trenerów od 2017 roku

Real Madryt zakończył współpracę z Xabim Alonso, przyjmując jego rezygnację. Media są podzielone w sprawie kulis rozstania. Szczegóły ujawnił jednak Fabrizio Romano, który potwierdził, że 44-latek sam zdecydował się ustąpić ze stanowiska. Nowym trenerem Królewskich został Alvaro Arbeloa, opiekun Castilli, czyli zespołu rezerw.

Przy okazji zmiany trenera na Bernabeu policzyliśmy, ile czasu średnio Kylian Mbappe pracuje z jednym trenerem. Wynik jest zaskakujący, ponieważ Francuz od momentu, gdy został piłkarzem Paris Saint-Germain miał aż siedmiu szkoleniowców. Przypomnijmy, że w Paryżu grał w latach 2017-2024. W samym Realu Madryt w ciągu zaledwie półtora roku będzie miał trzeciego trenera.

Wyliczenia pokazują, że Mbappe od czasów PSG pracował z jednym trenerem średnio rok i trzy miesiące. Najkrócej grał pod skrzydłami Xabiego Alonso, ponieważ tylko nieco ponad sześć miesięcy. Z kolei najdłużej był zawodnikiem Thomasa Tuchela – dwa i pół sezonu.

Lista trenerów Mbappe od 2017 roku, czyli momentu, gdy trafił do Paris Saint-Germain: