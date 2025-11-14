Mbappe niespodziewanie opuścił zgrupowanie kadry Francji

Kylian Mbappe niespodziewanie opuścił zgrupowanie Francji z powodu urazu kostki. Według komunikatu FFF napastnik Realu Madryt wrócił wcześniej do klubu, by przejść dokładne badania po problemach ujawnionych po meczu z Ukrainą.

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt czeka na wyniki badań Mbappe

Kylian Mbappe zakończył zgrupowanie reprezentacji Francji szybciej, niż planowano. Napastnik Realu Madryt odczuwał narastający dyskomfort w prawej kostce i sztab szkoleniowy zdecydował, że nie zagra w kolejnym meczu. Federacja ogłosiła, że zawodnik opuści drużynę przed wyjazdem do Azerbejdżanu.

Mbappe wraca do Madrytu po świetnym występie w spotkaniu z Ukrainą. Francja wygrała 4:0, a on sam zdobył dwie bramki. Jego drugi gol miał wyjątkowe znaczenie, ponieważ był czterysetnym trafieniem w karierze. Mimo tego niezwykłego osiągnięcia zawodnik odczuwał stan zapalny kostki, który uniemożliwił mu dalszą grę.

Federacja wydała jasny komunikat, w którym potwierdziła, że do swoich klubów wracają Manu Kone, Eduardo Camavinga oraz Kylian Mbappe. FFF doprecyzowała powody decyzji. W przypadku Mbappe chodzi o utrzymujący się stan zapalny, wymagającą dokładniejszych testów w Madrycie. Camavinga również nie dokończył zgrupowania z powodu problemu mięśniowego.

Mbappe przejdzie teraz serię badań ustalonych wspólnie przez Real Madryt i reprezentację Francji. Klub planuje monitorować każdy etap diagnostyki, ponieważ przed drużyną stoi intensywny harmonogram spotkań. Wyniki testów określą, kiedy napastnik będzie mógł wrócić do gry i jak należy poprowadzić jego rehabilitację.

