Kylian Mbappe nie zwalnia tempa. Francuz świętuje jubileusz

08:33, 14. listopada 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl

Francja pokonała Ukrainę 4:0 w meczu eliminacji do mistrzostw świata 2026. Autorem dwóch bramek dla ekipy Trójkolorowych był Kylian Mbappe, który tym samym dobił do granicy 400 goli w zawodowej karierze.

Kylian Mbappe
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Francja – Ukraina. Mbappe dobił do granicy 400 goli w karierze

W czwartkowy wieczór na Parc des Princes w Paryżu odbył się mecz pomiędzy Francją a Ukrainą w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata 2026. Faworytem spotkania byli oczywiście podopieczni Didiera Deschampsa, którzy nie zawiedli swoich kibiców. Po solidnym występie zespół Trójkolorowych wygrał 2:0, kontrolując przebieg rywalizacji od pierwszych minut i pokazując swoją dominację w grupie eliminacyjnej.

Tym samym Francuzi zapewnili sobie bezpośredni awans na przyszłoroczny mundial. Jednym z bohaterów meczu został Kylian Mbappe, który zdobył obie bramki dla gospodarzy. Co ciekawe, 26-letni napastnik dzięki temu osiągnął granicę 400 goli w zawodowej karierze. Urodzony w Paryżu gwiazdor dokonał tego jako najmłodszy piłkarz w XXI wieku, po raz kolejny potwierdzając swoją wyjątkową skuteczność i status jednego z najlepszych zawodników świata.

Kylian Mbappe największą część tego imponującego dorobku uzyskał w barwach Paris Saint-Germain, dla którego zanotował 256 trafień w 308 meczach. Przypomnijmy, że kapitan reprezentacji Francji od lipca 2024 roku występuje w Realu Madryt. Jego bilans w koszulce ekipy Królewskich również robi wrażenie – 62 gole w 75 spotkaniach – co tylko podkreśla jego niepodważalną pozycję w drużynie ze stolicy Hiszpanii.

POLECAMY TAKŻE

Xabi Alonso
Real Madryt ma nowy cel. Trop prowadzi do Premier League
Pep Guardiola
Manchester City na dobrej drodze do pozyskania gwiazdy Realu za 70 milionów
Eric Garcia
Eric Garcia otrzymał propozycję od PSG. Hiszpan zdecydował