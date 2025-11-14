Kylian Mbappe nie zwalnia tempa. Francuz świętuje jubileusz

Francja pokonała Ukrainę 4:0 w meczu eliminacji do mistrzostw świata 2026. Autorem dwóch bramek dla ekipy Trójkolorowych był Kylian Mbappe, który tym samym dobił do granicy 400 goli w zawodowej karierze.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Francja – Ukraina. Mbappe dobił do granicy 400 goli w karierze

W czwartkowy wieczór na Parc des Princes w Paryżu odbył się mecz pomiędzy Francją a Ukrainą w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata 2026. Faworytem spotkania byli oczywiście podopieczni Didiera Deschampsa, którzy nie zawiedli swoich kibiców. Po solidnym występie zespół Trójkolorowych wygrał 2:0, kontrolując przebieg rywalizacji od pierwszych minut i pokazując swoją dominację w grupie eliminacyjnej.

Tym samym Francuzi zapewnili sobie bezpośredni awans na przyszłoroczny mundial. Jednym z bohaterów meczu został Kylian Mbappe, który zdobył obie bramki dla gospodarzy. Co ciekawe, 26-letni napastnik dzięki temu osiągnął granicę 400 goli w zawodowej karierze. Urodzony w Paryżu gwiazdor dokonał tego jako najmłodszy piłkarz w XXI wieku, po raz kolejny potwierdzając swoją wyjątkową skuteczność i status jednego z najlepszych zawodników świata.

Kylian Mbappe największą część tego imponującego dorobku uzyskał w barwach Paris Saint-Germain, dla którego zanotował 256 trafień w 308 meczach. Przypomnijmy, że kapitan reprezentacji Francji od lipca 2024 roku występuje w Realu Madryt. Jego bilans w koszulce ekipy Królewskich również robi wrażenie – 62 gole w 75 spotkaniach – co tylko podkreśla jego niepodważalną pozycję w drużynie ze stolicy Hiszpanii.