Mbappe nie chce grać z tą gwiazdą. Francuz wybrał partnera w ataku

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe nie chce Bellinghama w podstawowym składzie

Kylian Mbappe to zdecydowany lider Realu Madryt w tym sezonie. Francuz odpowiada za ponad połowę goli Królewskich w ostatnich miesiącach i wielokrotnie ratował drużynę przed utratą punktów. Wraz z formą sportową rośnie pozycja napastnika w szatni Los Blancos. Można się domyślać, że coraz więcej decyzji zależy właśnie od niego.

Według doniesień Mbappe zauważył problem dotyczący jednej z gwiazd. Mianowicie chodzi o Jude’a Bellinghama, który po powrocie do zdrowia nie prezentuje tak dobrej formy. Napastnik uważa, że obecnie Anglik jest obciążeniem dla drużyny ze względu na zwalnianie tempa gry. Z tego powodu Francuz wolałby występować na boisku z innym ofensywnym pomocnikiem.

Idealnym partnerem dla Mbappe ma być Arda Guler. Turek w tym sezonie zanotował siedem asyst i wykreował wiele okazji bramkowych. Sam Francuz czuje się z nim dobrze na boisku, bo może efektywniej wykorzystywać wolne przestrzenie.

Większość ostatnich podań Gulera lądowała właśnie pod nogami Mbappe. Wydaje się, że Xabi Alonso może postawić bardziej na Turka w najbliższych meczach. Będą to kluczowe spotkania dla przyszłości szkoleniowca Realu, a zatem musi postawić na optymalne opcje.