Mbappe nie chce grać z tą gwiazdą. Francuz wybrał partnera w ataku

09:35, 12. grudnia 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Don Balon

Kylian Mbappe nie widzi miejsca dla Jude'a Bellinghama w podstawowym składzie Realu Madryt - poinformował Don Balon. Francuz woli grać z inną gwiazdą.

Kylian Mbappe
Obserwuj nas w
Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe nie chce Bellinghama w podstawowym składzie

Kylian Mbappe to zdecydowany lider Realu Madryt w tym sezonie. Francuz odpowiada za ponad połowę goli Królewskich w ostatnich miesiącach i wielokrotnie ratował drużynę przed utratą punktów. Wraz z formą sportową rośnie pozycja napastnika w szatni Los Blancos. Można się domyślać, że coraz więcej decyzji zależy właśnie od niego.

Według doniesień Mbappe zauważył problem dotyczący jednej z gwiazd. Mianowicie chodzi o Jude’a Bellinghama, który po powrocie do zdrowia nie prezentuje tak dobrej formy. Napastnik uważa, że obecnie Anglik jest obciążeniem dla drużyny ze względu na zwalnianie tempa gry. Z tego powodu Francuz wolałby występować na boisku z innym ofensywnym pomocnikiem.

Idealnym partnerem dla Mbappe ma być Arda Guler. Turek w tym sezonie zanotował siedem asyst i wykreował wiele okazji bramkowych. Sam Francuz czuje się z nim dobrze na boisku, bo może efektywniej wykorzystywać wolne przestrzenie.

Większość ostatnich podań Gulera lądowała właśnie pod nogami Mbappe. Wydaje się, że Xabi Alonso może postawić bardziej na Turka w najbliższych meczach. Będą to kluczowe spotkania dla przyszłości szkoleniowca Realu, a zatem musi postawić na optymalne opcje.

POLECAMY TAKŻE

Sergio Ramos
Ramos skontaktował się z Realem. Perez długo nie zwlekał z decyzją!
Kylian Mbappe
Superkomputer obliczył tabelę La Liga. Ten klub wygra mistrzostwo
Xabi Alonso
Alonso otrzymał wsparcie od gwiazdy Realu. Pomoże wyjść z kryzysu