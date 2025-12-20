Mbappe jak Ronaldo! Tak celebrował historyczny rekord w Realu [WIDEO]

23:06, 20. grudnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Kylian Mbappe zrównał się z Cristiano Ronaldo pod względem największej liczby bramek dla Realu Madryt w roku kalendarzowym. W meczu z Sevillą zdobył 59. gola w 2025 roku. Trafienie z rzutu karnego celebrował słynną cieszynką Portugalczyka.

Kylian Mbappe
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe wyrównał rekord Ronaldo i wykonał jego cieszynkę

Real Madryt pokonał Sevillę w 17. kolejce La Liga (2:0). Na listę strzelców wpisali się Jude Bellingham i Kylian Mbappe. Dla francuskiego piłkarza była to ostatnia szansa, aby 2025 rok zakończyć wyrównaniem lub pobiciem klubowego rekordu, który należy do Cristiano Ronaldo. Portugalczyk w 2013 roku zdobył 59 goli w roku kalendarzowym. Przed starciem z Sevillą brakowało mu tylko jednego trafienia.

Mbappe długo nie mógł się przełamać, marnując kilka dogodnych okazji do zdobycia gola. Ostatecznie przełamanie nastąpiło pod koniec spotkania. W 86. minucie Królewscy otrzymali rzut karny, a do piłki podszedł Mbappe, który skierował futbolówkę do bramki.

Tym samym Mbappe wyrównał rekord Cristiano Ronaldo. 59. gola dla Realu Madryt w 2025 roku świętował w stylu byłej gwiazdy zespołu. Francuz wykonał słynną cieszynkę, a na Bernabeu ponownie można było usłyszeć legendarne „Siuuuu!”.

Aktualny sezon w wykonaniu 27-latka jest imponujący. Jak dotąd w 24 meczach zdobył aż 29 goli i zaliczył 5 asyst. W rozgrywkach La Liga ma na swoim koncie 18 goli i prowadzi w klasyfikacji strzelców z przewagą 7 trafień nad drugim w rankingu Ferranem Torresem.

