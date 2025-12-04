Mbappe goni legendę. Do rekordu Ronaldo brakuje mu tylko pięciu goli

Kylian Mbappe jest w tym sezonie liderem ataku Realu i zbliża się do historycznego osiągnięcia. Według Madrid Universal brakuje mu jedynie pięciu trafień, by pobić roczny rekord bramkowy Cristiano Ronaldo.

Mbappe blisko historycznego rekordu w Realu Madryt

Kylian Mbappe rozgrywa drugi sezon w Realu Madryt na poziomie, który przerasta oczekiwania. W debiutanckich rozgrywkach zdobył Trofeo Pichichi i Złotego Buta, lecz jego obecna forma jest jeszcze bardziej imponująca. Francuz zanotował już 25 goli w 20 oficjalnych meczach. Do tego dorzucił trafienie w Klubowych Mistrzostwach Świata. Wesley Sneijder stwierdził nawet, że Mbappe jest faworytem do Złotej Piłki w następnym roku.

Jego skuteczność to kontynuacja świetnej dyspozycji z 2025 roku. W poprzednim sezonie Mbappe zdobył 31 bramek, z czego aż 21 padło w roku kalendarzowym 2025. Jeśli zsumujemy gole ze wszystkich rozgrywek, Francuz ma na koncie już 55 trafień.

Dzięki takiej formie Mbappe zbliżył się do jednego z najtrudniejszych rekordów w historii Realu. Cristiano Ronaldo w 2013 roku zdobył 59 goli w jednym roku. Wydawało się, że tego rezultatu nie da się przebić. Sam Portugalczyk nie zdołał już powtórzyć tamtej skuteczności. Tymczasem Mbappe potrzebuje tylko pięciu trafień w grudniu, aby wyprzedzić legendę klubu.

Real zagra w tym miesiącu cztery spotkania. Najpierw zmierzy się z Celtą Vigo, a następnie z Sevillą i Alaves. Ostatnie wyzwanie to starcie z Manchesterem City w Lidze Mistrzów. Liga wydaje się idealnym miejscem, by Mbappe mógł dopisać brakujące gole i zapisać się w historii.

To nie pierwszy raz, gdy Francuz wyprzedza Ronaldo w statystykach. W starciu z Olympiakosem zdobył najszybszy hat-trick w Lidze Mistrzów w historii Realu. Wynik ustąpił jedynie rekordowi Mohameda Salaha.

