Xabi Alonso mówi wprost. To może być nowy trener Realu

Real Madryt oczekuje meczu z Alaves pod rosnącą presją. Xabi Alonso na konferencji prasowej odniósł się do swojej sytuacji oraz do spekulacji wokół przyszłości na Santiago Bernabeu.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Alvaro Arbeloa może zastąpić Xabiego Alonso

Real Madryt przystąpi do spotkania z Alaves po serii słabszych wyników. Dwie porażki z rzędu i tylko dwa zwycięstwa w ośmiu meczach sprawiły, że wokół zespołu narosło napięcie. Xabi Alonso nie ukrywa, że zdaje sobie sprawę z realiów pracy w Madrycie. – Jestem w futbolu od wielu lat i nic mnie nie zaskakuje. To normalne rzeczy – przyznał szkoleniowiec, reagując na doniesienia o możliwym ultimatum.

Królewscy według trenera muszą jednak skupić się wyłącznie na najbliższym spotkaniu. Alonso podkreślał wagę meczu i konieczność zmiany niekorzystnej passy. – Najważniejszy jest zespół i klub. Jutro gramy bardzo istotny mecz. Chcemy odwrócić tę dynamikę i wiemy, że rywal będzie wymagający – zaznaczył.

Xabi Alonso zauważył, że w lidze hiszpańskiej doszło dotąd do niewielu zwolnień. Jego zdaniem presja zawsze była wpisana w ten zawód, ale obecnie kluby wykazują większy spokój. Jednocześnie zapewnił o dobrych relacjach z władzami Królewskich. – Od początku mamy stały kontakt z prezesem i osobami decyzyjnymi. Działamy razem, w atmosferze zaufania i odpowiedzialności – powiedział.

Według doniesień następcą Alonso ma zostać Alvaro Arbeloa. Alonso nie odniósł się do ewentualnej zmiany na ławce trenerskiej, ale nie szczędził pochwał trenerowi Castilli. – Uważam, że Alvaro w przyszłości może być trenerem Realu Madryt. Wykonuje bardzo dobrą pracę – podsumował.

