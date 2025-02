Luka Modrić zostanie w Realu Madryt? Ancelotti wyjaśnił jego sytuację

Luka Modrić ma ważny kontrakt z Realem Madryt do 30 czerwca 2025 roku. Czy 39-letni pomocnik przedłuży umowę z hiszpańskim klubem? Ze słów Carlo Ancelottiego można wywnioskować, że decyzja będzie należała do chorwackiej legendy.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Ancelotti o Modriciu: Legenda ma prawo robić, co chce

Przyszłość Luki Modricia jest gorącym tematem w hiszpańskich mediach. W ostatni weekend 39-letni pomocnik zdobył piękną bramkę w spotkaniu Realu Madryt z Gironą (2:0) w ramach 25. kolejki La Ligi. Doświadczony Chorwat nie zawsze jest podstawowym piłkarzem drużyny Królewskich, ale kiedy otrzymuje szanse od Carlo Ancelottiego, to doskonale wywiązuje się ze swoich zadań. Przypomnijmy, że kontrakt legendarnego zawodnika z Realem Madryt wygasa już 30 czerwca 2025 roku, czyli po tej kampanii.

Wszystko wskazuje na to, że jeśli 39-latek wyrazi chęć do przedłużenia umowy, to zostanie na Santiago Bernabeu. Tak przynajmniej wynika ze słów Carlo Ancelottiego. – Nowy kontrakt Luki Modricia? Ten temat nie leży w moich obowiązkach, to sprawa włodarzy klubu oraz piłkarza. Z mojej strony mogę powiedzieć, że legendy mają prawo robić, co chcą. Tak było w przypadku Nacho Fernandeza czy Toniego Kroosa i to samo tyczy się Luki Modricia. Taka jest idea Realu Madryt – stwierdził Włoch na konferencji prasowej.

Kapitan reprezentacji Chorwacji podobno chciałby związać się z hiszpańskim zespołem co najmniej do zakończenia kampanii 2025/2026 i pojechać na najbliższe mistrzostwa świata jako piłkarz Realu Madryt. Tak więc środkowy pomocnik miałby przedłużyć umowę z ekipą Los Blancos do 30 czerwca 2026 roku. Jego przyszłość powinna wyjaśnić się lada moment.