Lewandowski wskazał swojego kandydata w wyborach na prezydenta FC Barcelony

Robert Lewandowski przesłał oświadczenie Sky Sports News odnośnie wyborów prezydenckich w FC Barcelonie. Dowiadujemy się z niego, którego kandydata poparł. Zaskoczenia nie było, ponieważ reprezentant Polski chce, aby wygrał Joan Laporta.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski wspiera Laportę w wyborach prezydenckich

Robert Lewandowski wielkimi krokami zbliża się do zakończenia pobytu w FC Barcelonie. Kontrakt polskiego napastnika wygasa wraz z końcem czerwca. Doniesienia z Hiszpanii odnośnie przyszłości 37-latka są sprzeczne, ponieważ raz mówi się, że na pewno opuści klub, a raz, że otrzyma propozycję przedłużenia umowy. Współpracownik Joana Laporty zdradził, że Katalończycy nie są przekonani do zatrzymania reprezentanta Polski. Co więcej, dodał, że Blaugrana szuka nowego napastnika o głośnym nazwisku.

Przyszłość kapitana Biało-Czerwonych w dużej mierze może zależeć od wyniku zbliżających się wyborów w Barcelonie. 15 marca odbędzie się głosowanie, podczas którego zostanie wybrany nowy prezydent. Jeśli wygra Joan Laporta, szanse Lewandowskiego będą większe.

Sky Sports News poprosiło Lewandowskiego o podzielenie się swoim zdaniem na temat nadchodzących wyborów. Napastnik w krótkim oświadczeniu ujawnił, że w wyborach wspiera Joana Laportę. Docenia pracę działacza, jaką wykonał, aby odbudować FC Barcelonę.

– Wierzę w ciągłość i w ludzi, którzy rozumieją, czym jest ten klub. Życzę naszemu prezydentowi wszystkiego najlepszego w nadchodzących wyborach. Jestem pewien, że będzie kontynuował swoją misję, aby przynieść klubowi jeszcze większe sukcesy. Bycie częścią FC Barcelony pokazało mi, jaka wielka praca została wykonana w ostatnich latach, aby odbudować klub i pchnąć go do przodu – powiedział Robert Lewandowski w rozmowie ze Sky Sports News.