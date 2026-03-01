Lewandowski goni TOP10 strzelców w historii Barcelony. Brakuje niewiele

16:57, 1. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Barca 1899 stats

Robert Lewandowski ma na swoim koncie 115 goli w FC Barcelonie. Po meczu z Villarrealem wskoczył do TOP15 najskuteczniejszych piłkarzy w historii klubu. Do TOP10 brakuje mu tylko 14 bramek.

Robert Lewandowski
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

14 goli – tyle potrzebuje Lewandowski, aby wejść do TOP10 FC Barcelony

Robert Lewandowski w sobotę rozegrał kolejne spotkanie w FC Barcelonie. Tym razem wszedł z ławki w meczu z Villarrealem. Katalończycy odnieśli pewne zwycięstwo, a Polak zdobył jedną z czterech bramek. Na listę strzelców wpisał się w doliczonym czasie gry.

Bramka, którą zdobył przeciwko Żółtej Łodzi Podwodnej była jego 115. trafieniem w barwach klubu. Tym samym Lewandowski awansował na 15. miejsce w rankingu najskuteczniejszych piłkarzy w historii Blaugrany. Za jego plecami są tacy gracze jak Neymar czy Luis Enrique. Niewykluczone, że w tym sezonie zanotuje awans na wyższe pozycje. Różnica między nim a zawodnikami wyżej jest minimalna.

Najlepsi strzelcy w historii FC Barcelony:

  • 10. miejsce – Mariano Martin – 129 goli
  • 11. miejsce – Angel Arocha – 128 goli
  • 12. miejsce – Carles Rexach – 123 gole
  • 13. miejsce – Patrick Kluivert – 122 gole
  • 14. miejsce – Hristo Stoichkov – 117 goli
  • 15. miejsce – Robert Lewandowski – 115 goli

Gdyby Lewandowski został w Barcelonie na przyszły sezon, byłaby szansa, żeby wskoczył do TOP10 najlepszych strzelców w historii klubu. Obecnie do TOP10 traci jedynie 14 goli. 10. miejsce zajmuje obecnie Mariano Martin z dorobkiem 129 goli.

