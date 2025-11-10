Lewandowski goni Mbappe. Duży awans w klasyfikacji strzelców La Liga

Robert Lewandowski awansował na 3. miejsce w klasyfikacji strzelców La Liga. W ostatnim meczu FC Barcelony zdobył hat-tricka. Łącznie ma na swoim koncie 7 goli. Wyprzedza go Julian Alvarez i Kylian Mbappe.

René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Klasyfikacja strzelców La Liga: Lewandowski w pogoni za Mbappe

Robert Lewandowski od początku sezonu boryka się z problemami zdrowotnymi. Kontuzja w trakcie przygotowań do kampanii 2025/2026 mocno wpłynęła na czas gry reprezentanta Polski. Jak dotąd rozegrał tylko cztery z dwunastu możliwych spotkań w pełnym wymiarze czasu. Choć ma w nogach jedynie 449 minut w La Liga, to i tak jest najskuteczniejszym piłkarzem FC Barcelony w lidze.

W ostatnim meczu z Celtą Vigo zdobył pierwszego hat-tricka w tym sezonie. Jednocześnie zanotował spory awans w klasyfikacji strzelców La Liga. Na dzień dzisiejszy ma na swoim koncie 7 bramek, co przekłada się na 3. miejsce w rankingu. Lepsi od Roberta Lewandowskiego są tylko Julian Alvarez i Kylian Mbappe. W przypadku gwiazdy Realu Madryt strata do niego jest bardzo duża, bowiem ma na swoim koncie 13 goli. Z kolei napastnik Atletico Madryt wyprzedza go ze względu na większą liczbę asyst, ponieważ tak jak Polak ma 7 bramek.

Klasyfikacja strzelców La Liga:

Kylian Mbappe (Real Madryt) – 13 goli i 2 asysty Julian Alvarez (Atletico Madryt) – 7 goli i 2 asysty Robert Lewandowski (FC Barcelona) – 7 goli Etta Eyong (Levante) – 6 goli i 3 asysty Vedat Muriqi (Mallorca) – 6 goli

Dla porównania Lewandowski jak dotąd wystąpił tylko w 9 meczach w lidze. Natomiast Mbappe i Alvarez rozegrali wszystkie 12 spotkań. W poprzednim sezonie królem strzelców La Liga był gwiazdor Realu Madryt. Sezon wcześniej najwięcej goli zdobył Artem Dovbyk. Natomiast w kampanii 2022/2023 najskuteczniejszym piłkarzem w lidze hiszpańskiej był Robert Lewandowski.