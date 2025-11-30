Laporta widzi w nim przyszłego kapitana FC Barcelony

21:23, 30. listopada 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Barca Universal

Marc Bernal wrócił do wyjściowego składu Barcelony po ponad roku przerwy spowodowanej poważnym urazem kolana. Joan Laporta traktuje go jako jeden z największych talentów La Masii i chce budować wokół niego przyszłość drużyny.

Joan Laporta
Obserwuj nas w
DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Laporta stawia na Bernala i widzi w nim lidera Barcelony

Marc Bernal ma dla Barcelony ogromne znaczenie. Barcelona wierzyła w niego przez cały proces leczenia i jeszcze przed powrotem po kontuzji podpisał nowy kontrakt ważny do 2029 roku. Według Sportu Joan Laporta jest jednym z największych zwolenników młodego pomocnika. – Jeśli wszystko potoczy się tak, jak tego chcemy, pewnego dnia będziesz mógł zostać kapitanem Barcelony – miał powiedzieć prezes Blaugrany do młodego gwiazdora.

Minione miesiące były dla Bernala ogromnym wyzwaniem. Uraz wymagał długiej rehabilitacji i dużej cierpliwości. Zawodnik mógł jednak liczyć na pełne wsparcie sztabu szkoleniowego oraz zarządu. Barcelona prowadziła jego powrót bardzo ostrożnie, aby uniknąć nawrotów kontuzji. Flick już w listopadzie zapowiadał, że pomocnik będzie dostawał minuty stopniowo i plan ten jest konsekwentnie realizowany.

POLECAMY TAKŻE

Hansi Flick
To będzie nowa gwiazda Barcelony. Flick dokonał ważnego wyboru
Hansi Flick
Barcelona wściekła. Sędziowie łagodniej traktują jej rywali
Hansi Flick
Barcelona chce skrzydłowego. Gigant obserwuje wielki talent

Bernal pasuje do stylu gry drużyny jako środkowy pomocnik z predyspozycjami do kontrolowania tempa i zabezpieczania środka pola. To również sprawia, że sztab widzi w nim ważny element układanki na kolejne miesiące. Latem zawodnik i klub odrzucili liczne oferty wypożyczeń. Barcelona uznała, że najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzanie go bezpośrednio do pierwszego zespołu, a nie wysyłanie go do innych drużyn.

Zobacz również: Man City znów próbuje podebrać gwiazdę Realowi Madryt