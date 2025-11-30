Laporta widzi w nim przyszłego kapitana FC Barcelony

Marc Bernal wrócił do wyjściowego składu Barcelony po ponad roku przerwy spowodowanej poważnym urazem kolana. Joan Laporta traktuje go jako jeden z największych talentów La Masii i chce budować wokół niego przyszłość drużyny.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Laporta stawia na Bernala i widzi w nim lidera Barcelony

Marc Bernal ma dla Barcelony ogromne znaczenie. Barcelona wierzyła w niego przez cały proces leczenia i jeszcze przed powrotem po kontuzji podpisał nowy kontrakt ważny do 2029 roku. Według Sportu Joan Laporta jest jednym z największych zwolenników młodego pomocnika. – Jeśli wszystko potoczy się tak, jak tego chcemy, pewnego dnia będziesz mógł zostać kapitanem Barcelony – miał powiedzieć prezes Blaugrany do młodego gwiazdora.

Minione miesiące były dla Bernala ogromnym wyzwaniem. Uraz wymagał długiej rehabilitacji i dużej cierpliwości. Zawodnik mógł jednak liczyć na pełne wsparcie sztabu szkoleniowego oraz zarządu. Barcelona prowadziła jego powrót bardzo ostrożnie, aby uniknąć nawrotów kontuzji. Flick już w listopadzie zapowiadał, że pomocnik będzie dostawał minuty stopniowo i plan ten jest konsekwentnie realizowany.

Bernal pasuje do stylu gry drużyny jako środkowy pomocnik z predyspozycjami do kontrolowania tempa i zabezpieczania środka pola. To również sprawia, że sztab widzi w nim ważny element układanki na kolejne miesiące. Latem zawodnik i klub odrzucili liczne oferty wypożyczeń. Barcelona uznała, że najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzanie go bezpośrednio do pierwszego zespołu, a nie wysyłanie go do innych drużyn.

