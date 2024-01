IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Joan Laporta i Xavi

Xavi Hernandez opuści FC Barcelonę po zakończeniu sezonu

Sytuację w niedzielę skomentował prezes klubu, Joan Laporta

Blaugrana poszukuje teraz na rynku najlepszego szkoleniowca na przyszłość

“Xavi zachował się z wielką godnością, bardzo ceni Barcelonę”

Xavi Hernandez zapewnił sobie pierwsze miejsce w nagłówkach wszelkich sportowych mediów, ogłaszając w sobotę, że po sezonie opuści FC Barcelonę. Ponoć decyzja zapadła już wcześniej, ale sam szkoleniowiec ogłosił ją po druzgocącej porażce z Villarrealem (3:5). To sprawia, że klub już musi wyszukać trenera, który podejmie się wielkiego wyzwania, począwszy od lata. W niedzielę, gdy kurz nieco opadł, decyzję swojego pracownika skomentował Joan Laporta.

– Xavi powiedział nam, że odejdzie wraz z końcem sezonu. To formuła, którą zaakceptowałem, bo mówimy o Xavim, on jest legendą klubu. Zaproponował to mi, jest uczciwą osobą. Zachowuje się z wielką godnością i widać, jak bardzo ceni Barcelonę – powiedział prezes Dumy Katalonii.

Blaugrana w La Lidze traci już dziesięć punktów do Realu Madryt. Pozostaje w grze o Ligę Mistrzów, a w 1/8 finału zmierzy się z SSC Napoli.

Czytaj więcej: Trener rewelacji Serie A łączony z Barceloną. “Żyję teraźniejszością”.