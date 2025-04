Laporta odpowiada La Liga. Oskarża rywali o nieuczciwe zagrywki!

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Laporta: chcą nas pokonać w biurach, skoro nie mogą na boisku

W środowy wieczór Barcelona zmierzy się z Atletico w rewanżowym spotkaniu półfinału Pucharu Króla. Tymczasem na kilkanaście godzin przed meczem w biurach Dumy Katalonii po raz kolejny zapanował ogromny niepokój. La Liga opublikowała komunikat, w którym wskazuje na nieprawidłowości przy rejestracji Daniego Olmo i Pau Victora.

Co czeka Barcę? Na razie klub oficjalnie nie odniósł się do decyzji władz ligi. Jednak głos w tej sprawie zabrał Joan Laporta. Prezes FCB był wyraźnie wzburzony – zwłaszcza momentem, w którym La Liga postanowiła “wrócić” kwestii finansowych aktualnego lidera rozgrywek:

– Trzy miesiące temu powiedziałem, że rejestracje Olmo i Pau Víctora zostały przeprowadzone prawidłowo i zgodnie z każdym z wymogów wymaganych przez RFEF i La Liga i nadal jest to aktualne. Mam wrażenie, że to nie przypadek. Dzisiaj gramy finał i mam nadzieję, że będzie to wspaniałe widowisko. To nie przypadek, że tego typu kontrowersje odżywają, to kolejna próba destabilizacji naszej drużyny. Odnosi się wrażenie, że skoro nie mogą nas pokonać na boisku, to próbują to zrobić w biurach. Jako prezydent Barçy nie pozwolę na to – mówi Laporta, cytowany przez Diario Sport.

O 21.30 Barcelona rozpocznie pojedynek z Atletico. Czy zamieszanie, jakie pojawiło się wokół klubu, wpłynie na postawę piłkarzy?