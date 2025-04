Barcelona w tarapatach. Fatalne wieści tuż przed meczem!

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: FC Barcelona - Girona FC

Barcelona okłamała La Liga

Barcelona długo zmagała się z zarejestrowaniem Daniego Olmo i Pau Victora, ale ostatecznie obaj piłkarze zostali włączeni do kadry na mecze La Liga. Nastąpiło to dzięki decyzji Wyższej Rady Sportu (CSD), która uchyliła wcześniejsze ograniczenia. Blaugrana, przynajmniej do końca sezonu, miała skoncentrować się wyłącznie na kwestiach sportowych – kwestie finansowo-proceduralne zostały odłożone na bok. Jednak tylko do czasu.

Què T’hi Jugues ujawnia fatalne wieści dla Dumy Katalonii. La Liga poinformowała, że Barcelona w w sprawozdaniu finansowym nie uwzględniła kwoty z tytułu sprzedaży miejsc VIP. To właśnie środki pozyskane w ten sposób były gwarantem rejestracji wspomnianego wyżej duetu piłkarzy. Klub i audytor poświadczyli wykonanie tej operacji, natomiast okazało się, że faktycznie do niej nie doszło.

To oznacza, że Blaugrana nie spełnia wymagań Financial Fair Play i nie była w stanie zarejestrować Daniego Olmo i Pau Victora. W budżecie lidera La Liga brakuje 100 milionów euro.

Jednocześnie Relevo przekonuje, że Wyższa Rada ds. Sportu podtrzyma swoją decyzję, a Olmo i Victor będą mogli kontynuować występy. Mimo wszystko należy spodziewać się że władze ligi wrócą do tej kwestii po zakończeniu sezonu, a Barcelona może spotkać się z poważnymi konsekwencjami.