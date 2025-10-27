Kulisy El Clasico. Spięcia, prowokacje i ukryte historie z Bernabeu

08:45, 27. października 2025 10:22, 27. października 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Sport.es

Real Madryt i Barcelona nie zachwyciły w niedzielnym El Clasico, ale emocji nie zabrakło. Kamery uchwyciły nie tylko nerwy Viniciusa, lecz także nieprzyjemne sceny z udziałem Lamine Yamala. Były też spięcia, których nie pokazano w telewizji, donosi "Sport".

Vinicius Junior, Lamine Yamal
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior, Lamine Yamal

Media odsłaniają to, czego nie pokazały kamery podczas El Clasico

FC Barcelona przegrała na Santiago Bernabeu z Realem Madryt 1:2. Spotkanie nie należało do najbardziej emocjonujących, ale pozostawiło wiele szczegółów, których kibice mogli nie zauważyć. W centrum wydarzeń znalazł się Lamine Yamal.

Młody skrzydłowy Barcelony stał się celem kibiców Realu Madryt. Z trybun posypały się gwizdy i obelgi, a każdorazowe dotknięcie piłki przez zawodnika spotykało się z negatywną reakcją. Madrycka publiczność nie zapomniała jego słów z Kings League, gdzie wspominał o „kradzieżach” ze strony klubu ze stolicy. Paradoksalnie, Lamine jest teraz symbolem reprezentacji Hiszpanii, co tylko potęguje emocje.

W drugiej połowie Lamine coraz gorzej znosił presję trybun. Zmagał się też z bólem mięśni i frustracją. Po nieudanym strzale w 65. minucie publiczność zareagowała śmiechem, co tylko pogłębiło jego zdenerwowanie. Pedri nie krył irytacji, a Kounde podszedł do młodszego kolegi i poprosił, by „skupił się na grze i przestał przejmować reakcją kibiców”.

POLECAMY TAKŻE

Nico Williams
Jest lepszy niż Nico Williams. Barcelona dokona wielkiego transferu
Alvaro Carreras
Real świętuje, Barcelona w szoku. Jedno zdanie obrońcy Los Blancos rozgrzało kibiców
Lamine Yamal
Szatnia Barcelony odwróciła się od Yamala. Flick to rozumie

Vinicius znów pokazał swoją impulsywną naturę. Po zmianie przez Xabiego Alonso Brazylijczyk zareagował gniewem, a po zejściu z boiska wrócił w klapkach, by wdawać się w kolejne prowokacje. Najpierw skierował się w stronę ławki Barcelony po czerwonej kartce dla Pedriego, a potem po meczu ruszył w kierunku Lamine Yamala, zarzucając mu, że „gra tylko do tyłu”.

Nie tylko Vinicius dał się ponieść emocjom. Według „Sportu”, Carvajal i Courtois również wdali się w przepychanki po ostatnim gwizdku. Dopiero Frenkie de Jong i Raphinha powstrzymali eskalację konfliktu. Sędzia pokazał żółte kartki Militao, Rodrygo i Ferranowi, a czerwoną Łuninowi, choć wielu uważa, że to Vinicius zasługiwał na wyrzucenie z boiska.

Tymczasem Hansi Flick oglądał spotkanie z kabiny komentatorskiej, kontaktując się z ławką przez telefon. Mimo nerwowej atmosfery, cieszył się z gola Fermina i zachował spokój mimo prowokacji kibiców Realu. Na koniec, kibice Barcelony przypomnieli rywalowi, kto jest mistrzem Hiszpanii, śpiewając „Campeones” mimo porażki.

Zobacz również: Xabi Alonso zachwycony. Real Madryt górą w El Clasico