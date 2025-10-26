Xabi Alonso zachwycony. Real Madryt górą w El Clasico

Real Madryt pokonał Barcelonę w niedzielnym El Clasico na Santiago Bernabeu. Po meczu głos zabrał Xabi Alonso, który nie ukrywał dumy ze swoich zawodników.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso chwali zespół po zwycięstwie nad Barceloną

Real Madryt przełamał złą passę w starciach z odwiecznym rywalem, pokonując Barcelonę (2:1) w hicie 13. kolejki La Liga na Santiago Bernabeu. To pierwsze zwycięstwo Królewskich nad Blaugraną po czterech porażkach z rzędu we wszystkich rozgrywkach. Zespół Xabiego Alonso zaprezentował zorganizowany futbol i sięgnął po komplet punktów, umacniając się na pozycji lidera hiszpańskiej ekstraklasy.

Na pomeczowej konferencji prasowej trener Realu nie krył satysfakcji z postawy swoich zawodników. – Drużyna była bardzo zmotywowana. Rozmawialiśmy wcześniej o tym, jak ważny był ten mecz – nie tylko z powodu trzech punktów, ale także tego, co może znaczyć dla nas w dalszej części sezonu. Potrzebowaliśmy tego uczucia wygranej w ważnym meczu – powiedział Alonso, cytowany przez dziennik „Marca”.

Jednym z bardziej emocjonujących momentów spotkania była reakcja Viniciusa Juniora po jego zmianie. Brazylijczyk był wyraźnie wkurzony. Jednak Alonso postanowił nie rozdmuchiwać sytuacji. – Nie chcę tracić czasu na to wydarzenie. To są rzeczy, które omówimy w szatni. Vinicius również wniósł wiele do gry. To było ważne i zasłużone zwycięstwo – skomentował szkoleniowiec

Na koniec Hiszpan podsumował mecz, chwaląc drużynę za taktyczną dyscyplinę i determinację. – Chcieliśmy wystawić najlepiej przygotowaną drużynę do walki w tak istotnym meczu. Dobrze kontrolowaliśmy przeciwnika i graliśmy z wielkim zaangażowaniem. Stracony gol był tylko chwilową szansą Barcelony. My stworzyliśmy wiele okazji i to przyniosło efekty – stwierdził.