Vinicius Jr nie wytrzymał w El Clasico! Wulgarne słowa do Xabiego Alonso

Vinicius Junior znów znalazł się w centrum kontrowersji po El Clasico. Według "DAZN" Brazylijczyk, schodząc z boiska, krzyczał „Odchodzę z drużyny!”, a następnie skierował wulgarny komentarz w stronę Xabiego Alonso.

ZUMA Press, Inc / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior, Xabi Alonso

Vinicius wściekły po zmianie w El Clasico

Vinicius Junior po raz kolejny znalazł się w ogniu krytyki. Według „DAZN” brazylijski napastnik Realu Madryt nie potrafił opanować emocji podczas El Clasico. Gdy Xabi Alonso zdecydował się zastąpić go Rodrygo w 72. minucie pojedynku z FC Barceloną, zawodnik miał krzyknąć: – Odchodzę z drużyny! – po czym ruszył w stronę ławki rezerwowych.

W momencie zmiany Vinicius, widocznie zaskoczony decyzją trenera, kilkakrotnie powtórzył: „Ja?” i zwrócił się do szkoleniowca słowami „mister, mister”. Po potwierdzeniu, że to on opuszcza murawę, puściły mu nerwy. W stronę Alonso miały paść słowa „Vai tomar no culo!”, co w języku polskim w delikatnym tłumaczeniu może oznaczać „spieprzaj”, „odczep się” lub „niech cię diabli”. choć po portugalsku ten zwrot jest znacznie ostrzejszy.

Według relacji „DAZN”, piłkarz schodził do tunelu rozwścieczony i przeklinając pod nosem. Xabi Alonso próbował opanować sytuację, mówiąc: – No dalej, Vini, uspokój się! – ale emocje brazylijskiego skrzydłowego sięgały zenitu.

Na koniec Vinicius miał powtarzać: – Odchodzę z drużyny, lepiej już odejdę – po czym zniknął w tunelu. Kilka minut później wrócił na ławkę rezerwowych, gdzie Łunin próbował go uspokoić. Incydent stał się kolejnym ogniwem w serii napięć między zawodnikiem a trenerem Realu. El Clasico natomiast po emocjonującym widowisku zakończyło się wygraną Królewskich 2:1.

Zobacz również: Xabi Alonso zachwycony. Real Madryt górą w El Clasico