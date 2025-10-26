Flicka nie ma na ławce. Dlaczego nie prowadzi Barcelony w El Clasico?

Hansi Flick nie pojawi się na ławce trenerskiej podczas niedzielnego El Clasico. Szkoleniowiec Barcelony obejrzy starcie z Realem Madryt z trybun.

fot. dpa picture alliance Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick zawieszony na El Clasico. Nie poprowadzi Barcelony

Barcelona w niedzielę rywalizuje na Santiago Bernabeu z Realem Madryt. Do hitowego meczu przystąpi poważnie osłabiona, bowiem niezdolni do gry są Robert Lewandowski, Raphinha, Gavi, Dani Olmo oraz Joan Garcia. Co więcej, drużyna nie będzie mogła liczyć na wsparcie swojego trenera z ławki rezerwowych. Hansi Flick jest zawieszony i najbliższy mecz obejrzy z wysokości trybun.

W rywalizacji z Realem Madryt Flicka zastąpi jego asystent, Marcus Sorg. Najpierw pojawił się na konferencji prasowej, a w niedzielę spróbuje poprowadzić Barcelonę do zwycięstwa.

Absencja Flicka jest związana z poprzednim meczem z Gironą, podczas którego został odesłany na trybuny. W końcówce rywalizacji niemiecki trener otrzymał drugą żółtą kartkę i został wyproszony przez Jesusa Gila Manzano. Działo się to jeszcze przed decydującą bramką, która zapewniła Barcelonie zwycięstwo. Flick miał nieprzychylnie komentować pracę arbitra, choć klub temu zaprzeczał, sugerując, że tak naprawdę motywował swoich zawodników, a jego słowa nie były skierowane do Manzano. Odwołanie okazało się bezskuteczne, a kara dla Flicka została podtrzymana, co równa się z jego nieobecnością na ławce podczas El Clasico.