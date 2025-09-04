Kolejne wielkie zadanie Deco w Barcelonie po letnim oknie transferowym

FC Barcelona zakończyła intensywny okres związany z letnim okienkiem transferowym, ale Deco nie ma chwili wytchnienia. Według "Sportu" dyrektor sportowy koncentruje się teraz na przedłużeniu umów kluczowych zawodników.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Deco

Barcelona musi zdecydować ws. przyszłości Lewandowskiego, De Jonga i Erica Garcii

FC Barcelona wchodzi w kolejny etap budowy drużyny. Po zamknięciu letniego okna transferowego priorytetem stały się rozmowy o nowych kontraktach. Kilku piłkarzy ma obecne umowy ważne do 2026 roku, a klub chce działać z wyprzedzeniem.

Na czele listy znajduje się Frenkie de Jong. Pomocnik jest jednym z piłkarzy nietykalnych dla Hansiego Flicka, jednak proces przedłużenia jego umowy przeciąga się. Powodem są komplikacje związane z byłym agentem zawodnika oraz zaległe płatności, które muszą zostać włączone do nowej struktury kontraktu. Plan zakłada umowę do 2029 roku.

W przypadku Erica Garcii rozmowy przebiegają spokojniej. Deco odbył już pierwsze spotkania z agentem piłkarza i obie strony wyrażają chęć dalszej współpracy. Hiszpański obrońca miałby przedłużyć umowę także do 2029 roku.

Wątpliwości dotyczą natomiast Andreasa Christensena i Roberta Lewandowskiego. Na razie nie ma planów przedłużenia umowy z duńskim obrońcą. Z kolei przyszłość polskiego napastnika zostanie oceniona pod koniec sezonu. Lewandowski ma kontrakt do 2026 roku i wiele zależy od jego formy oraz sytuacji na rynku. Polak już latem miał szansę na transfer do Arabii Saudyjskiej.

Dla Deco nadchodzące miesiące będą równie pracowite jak lato. Transfery przyciągały dużą uwagę, ale zabezpieczenie przyszłości liderów drużyny może okazać się kluczowe dla długofalowego projektu Barcelony.

Zobacz również: PSG rzuca oskarżenia wobec Juventusu. Poszło o transfer napastnika