Lewandowski odrzucił gigantyczną ofertę. Napastnik wstrzymuje się z transferem

Robert Lewandowski miał szansę na transfer do Arabii Saudyjskiej latem tego roku. Według hiszpańskiego dziennika "Sport", napastnik Barcelony odrzucił lukratywną ofertę.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Kluby z Arabii Saudyjskiej kuszą Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski rozpoczął sezon 2025/26 od kontuzji mięśnia dwugłowego uda lewej nogi, której nabawił się podczas treningu. Napastnik Barcelony nie zagrał w pierwszej kolejce La Liga przeciwko RCD Mallorca, a w kolejnych meczach z Levante i Rayo Vallecano wchodził z ławki rezerwowych.

Mimo problemów zdrowotnych, Lewandowski został powołany przez Jana Urbana na wrześniowe mecze reprezentacji Polski w eliminacjach do mistrzostw świata 2026, które zostaną rozegrane na stadionach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

Nie jest tajemnicą, że 37-letni napastnik był tego lata łączony z transferem do Arabii Saudyjskiej. Polak miał szansę przenieść się do ligi oferującej olbrzymie zarobki – nawet 100 milionów euro rocznie. Według doniesień katalońskiego „Sportu”, kapitan Biało-Czerwonych zdecydował się odrzucić propozycję. Polak występuje w Blaugranie już czwarty sezon. Łącznie w barwach aktualnych mistrzów Hiszpanii zdobył 101 bramek w 149 spotkaniach.

Latem do saudyjskiego NEOM SC przeniósł się Marcin Bułka z OGC Nice. Urban postanowił jednak pominąć bramkarza przy powołaniach. Na ten moment decyzja Lewandowskiego pokazuje, że priorytetem pozostają sukcesy w Europie, a nie finansowe kuszenie ze strony klubów z Bliskiego Wschodu. Polak z Dumą Katalonii zagra w tegorocznej Lidze Mistrzów m.in. z PSG, Newcastle United czy Chelsea.