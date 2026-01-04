Kiedy wróci Mbappe? Alonso wprost o gwieździe Realu

Superpuchar Hiszpanii bez Mbappe?! To możliwe
Real Madryt zaczął rok od pewnego zwycięstwa w meczu z Betisem (5:1). Królewskim nie przeszkodził nawet fakt, że w spotkaniu nie mógł wziąć udziału Kylian Mbappe. Francuz jest kontuzjowany, a w wyjściowej jedenastce zastąpił go Gonzalo Garcia. 21-latek rozegrał perfekcyjne zawody, które zwieńczył zdobyciem hat-tricka.
Następny mecz Realu Madryt będzie niezwykle ważny, ponieważ będzie to starcie z Atletico Madryt w Superpucharze Hiszpanii. Pod znakiem zapytania stoi występ Kyliana Mbappe. O to, czy Francuz poleci z zespołem do Arabii Saudyjskiej, zapytany został Xabi Alonso.
Odpowiedź trenera Los Blancos nie była jednoznaczna. Alonso ani nie wykluczył, ani nie potwierdził udziału Mbappe w nadchodzącym turnieju. W przypadku zwycięstwa w półfinale o trofeum zmierzą się z FC Barceloną lub Athletic Bilbao.
– Czy Mbappe poleci z nami do Arabii Saudyjskiej? Zobaczymy. To zależy od tego, jak będzie się czuł – powiedział Xabi Alonso, cytowany przez profil MadridZone.
Mbappe w tym sezonie udowadnia, że jest prawdziwym liderem Realu Madryt. W 24 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył 29 goli i zanotował 5 asyst. Poprzedni rok kalendarzowy zakończył, wyrównując rekord Cristiano Ronaldo w największej liczbie goli w klubie.
Terminarz Superpucharu Hiszpanii:
- FC Barcelona vs Athletic Bilbao – 07.01.2026 g. 20:00 (półfinał)
- Real Madryt vs Atletico Madryt – 08.01.2026 g. 20:00 (półfinał
- Barcelona/Bilbao vs Real/Atletico – 11.01.2026 g. 20:00 (finał)