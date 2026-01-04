Kiedy wróci Mbappe? Alonso wprost o gwieździe Realu

Real Madryt bez Kyliana Mbappe w składzie pokonał Betis aż (5:1). Po meczu padło pytanie, czy Francuz poleci na Superpuchar Hiszpanii. Xabi Alonso nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Superpuchar Hiszpanii bez Mbappe?! To możliwe

Real Madryt zaczął rok od pewnego zwycięstwa w meczu z Betisem (5:1). Królewskim nie przeszkodził nawet fakt, że w spotkaniu nie mógł wziąć udziału Kylian Mbappe. Francuz jest kontuzjowany, a w wyjściowej jedenastce zastąpił go Gonzalo Garcia. 21-latek rozegrał perfekcyjne zawody, które zwieńczył zdobyciem hat-tricka.

Następny mecz Realu Madryt będzie niezwykle ważny, ponieważ będzie to starcie z Atletico Madryt w Superpucharze Hiszpanii. Pod znakiem zapytania stoi występ Kyliana Mbappe. O to, czy Francuz poleci z zespołem do Arabii Saudyjskiej, zapytany został Xabi Alonso.

Odpowiedź trenera Los Blancos nie była jednoznaczna. Alonso ani nie wykluczył, ani nie potwierdził udziału Mbappe w nadchodzącym turnieju. W przypadku zwycięstwa w półfinale o trofeum zmierzą się z FC Barceloną lub Athletic Bilbao.

– Czy Mbappe poleci z nami do Arabii Saudyjskiej? Zobaczymy. To zależy od tego, jak będzie się czuł – powiedział Xabi Alonso, cytowany przez profil MadridZone.

Mbappe w tym sezonie udowadnia, że jest prawdziwym liderem Realu Madryt. W 24 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył 29 goli i zanotował 5 asyst. Poprzedni rok kalendarzowy zakończył, wyrównując rekord Cristiano Ronaldo w największej liczbie goli w klubie.

Terminarz Superpucharu Hiszpanii:

FC Barcelona vs Athletic Bilbao – 07.01.2026 g. 20:00 (półfinał)

Real Madryt vs Atletico Madryt – 08.01.2026 g. 20:00 (półfinał