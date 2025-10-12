Joan Laporta podjął decyzję. W Barcelonie zbliżają się wybory

Joan Laporta wystartuje w wyborach na prezydenta Barcelony w przyszłym roku. Według katalońskiego dziennika "Sport", 63-latek jest zdecydowanym faworytem.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Joan Laporta faworytem przed wyborami w Barcelonie

FC Barcelona w sezonie 2025/26 broni tytułu mistrza Hiszpanii. Po rozegraniu ośmiu kolejek La Ligi, kataloński gigant zajmuje drugie miejsce, ustępując Realowi Madryt, który skorzystał na ostatniej porażce Dumy Katalonii z Sevillą (1:4). Blaugrana ma także za sobą porażkę w Lidze Mistrzów z PSG (1:2).

W tle sportowych zmagań w klubie coraz głośniej mówi się o nadchodzących wyborach prezydenckich. Według katalońskiego „Sportu”, Joan Laporta ponownie wyłania się jako główny faworyt do utrzymania stanowiska. Obecny prezydent zapowiada, że będzie ubiegał się o kolejną pięcioletnią kadencję. 63-latek przejął stery w klubie w najbardziej wymagających okresów w historii klubu. Mówi się, że wybory zostaną przeprowadzone w kwietniu 2026 roku.

Laporta objął władzę w czasie głębokiego kryzysu finansowego i jest zdeterminowany, by kontynuować proces odbudowy, obejmujący stabilizację finansów. Droga do kolejnej kadencji nie będzie jednak wolna od konkurencji. Victor Font, który w wyborach w 2021 roku zajął drugie miejsce, wielokrotnie krytykował obecne kierownictwo, opowiadając się za nowoczesnym i przejrzystym modelem zarządzania.

Kolejnym pretendentem jest Joan Camprubi, który apeluje o większy profesjonalizm i transparentność w zarządzaniu klubem. Wybory w Barcelonie będą decydujące nie tylko dla sportowej przyszłości klubu, ale również dla jego stabilności finansowej. Eksperci podkreślają, że nadchodząca kampania może być jedną z najbardziej emocjonujących w ostatnich latach.