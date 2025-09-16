Hiszpanie znów narzekają na Lewandowskiego. „Traci energię”

15:52, 16. września 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Mundo Deportivo

Barcelona i Robert Lewandowski są w ostatnim czasie w dobrej formie. Duma Katalonii pokonała Valencię aż 6:0, a dwa gole zdobył Polak. "Mundo Deportivo" teraz pisze jednak negatywnie o napastniku.

Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski coraz mniej pasuje do zespołu Barcelony?!

Barcelona do tej pory na swoim koncie w tym sezonie ma trzy zwycięstwa oraz jeden remis. W miniony weekend udało się jednak rozgromić zespół Valencii. Duma Katalonii przed własną publicznością pokonała rywali aż 6:0. Dwa gole w tym starciu zdobył Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski dochodzi do siebie po kontuzji i rozpoczyna mecze na ławce rezerwowych.

Niemniej jeśli uda mu się utrzymać taką formę strzelecką w kolejnych dniach i tygodniach, to z pewnością wskoczy do pierwszego składu. Innego zdania zdają się być Hiszpanie, a szczególnie „Mundo Deportivo”, które pisze o pewnych problemach Lewandowskiego i tym, że nie daje zespołowi tyle, ile powinien.

POLECAMY TAKŻE

Piłkarze FC Barcelony
Barcelona ogłosiła miejsce meczu z Getafe. To nie jest ich stadion marzeń
Robert Lewandowski
Hiszpanie znów narzekają na Lewandowskiego. „Traci energię”
Andreas Christensen
Christensen zaplanował przyszłość. Na to liczy obrońca Barcelony

Lewandowski nie potrafi już dostosować się do piłkarskich wymagań Hansiego Flicka. Chociaż zaangażowanie napastnika w realizację zadań jest niezaprzeczalne, jego zdolność do podejmowania wysiłku maleje z każdym tygodniem. Pressing nie jest już tak silny, traci energię w biegach, a jego skuteczność w pojedynkach fizycznych ucierpiała – pisze „Mundo Deportivo”.

Robert Lewandowski w tym sezonie rozegrał do tej pory trzy mecze i zdobył w nich dwa gole. Daje mu to trafienie co 24 minuty, bowiem zbiera tzw. „ogony”. Serwis „Transfermarkt” wycenia snajpera na 12 milionów euro, a jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

Zobacz także: Lamine Yamal w centrum konfliktu. Szokująca decyzja reprezentacji