Hiszpanie znów narzekają na Lewandowskiego. „Traci energię”

Barcelona i Robert Lewandowski są w ostatnim czasie w dobrej formie. Duma Katalonii pokonała Valencię aż 6:0, a dwa gole zdobył Polak. "Mundo Deportivo" teraz pisze jednak negatywnie o napastniku.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski coraz mniej pasuje do zespołu Barcelony?!

Barcelona do tej pory na swoim koncie w tym sezonie ma trzy zwycięstwa oraz jeden remis. W miniony weekend udało się jednak rozgromić zespół Valencii. Duma Katalonii przed własną publicznością pokonała rywali aż 6:0. Dwa gole w tym starciu zdobył Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski dochodzi do siebie po kontuzji i rozpoczyna mecze na ławce rezerwowych.

Niemniej jeśli uda mu się utrzymać taką formę strzelecką w kolejnych dniach i tygodniach, to z pewnością wskoczy do pierwszego składu. Innego zdania zdają się być Hiszpanie, a szczególnie „Mundo Deportivo”, które pisze o pewnych problemach Lewandowskiego i tym, że nie daje zespołowi tyle, ile powinien.

– Lewandowski nie potrafi już dostosować się do piłkarskich wymagań Hansiego Flicka. Chociaż zaangażowanie napastnika w realizację zadań jest niezaprzeczalne, jego zdolność do podejmowania wysiłku maleje z każdym tygodniem. Pressing nie jest już tak silny, traci energię w biegach, a jego skuteczność w pojedynkach fizycznych ucierpiała – pisze „Mundo Deportivo”.

Robert Lewandowski w tym sezonie rozegrał do tej pory trzy mecze i zdobył w nich dwa gole. Daje mu to trafienie co 24 minuty, bowiem zbiera tzw. „ogony”. Serwis „Transfermarkt” wycenia snajpera na 12 milionów euro, a jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

