Lamine Yamal mierzył się z dolegliwościami bólowymi pleców, ale mimo tego zagrał w meczach reprezentacji Hiszpanii - poinformował serwis Cadena SER. Po tej decyzji wybuchł konflikt.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Barcelona wściekła na reprezentację Hiszpanii. Yamal grał na środkach

W ostatnich dniach wybuchł poważny konflikt pomiędzy FC Barceloną a hiszpańską federacją. Jego powodem jest Lamine Yamal. Młody gwiazdor miał problemy z kręgosłupem, ale mimo to został powołany do reprezentacji. Rozegrał dwa mecze w eliminacjach do mistrzostw świata, a po powrocie do klubu okazało się, że jego uraz się pogłębił. Teraz 18-latek jest wyłączony z gry i prawdopodobnie opuści między innymi mecz w Lidze Mistrzów przeciwko Newcastle.

Sytuacja rozwścieczyła władze Dumy Katalonii, które natychmiast zażądały wyjaśnień. Jak podaje Cadena SER, hiszpańska federacja utrzymywała, że Lamine Yamal czuje się dobrze. Okazało się, że to nieprawda. Barcelona dowiedziała się, że zawodnik przed meczem dostał zastrzyk z Voltarenu. Zastrzyk miał mu pomóc w uśmierzeniu bólu. Dziennikarze poinformowali, że piłkarz, zanim dostał lek, nie był w stanie opuścić hotelu. Miał poprosić sztab o to, aby nie musiał grać.

Hansi Flick w rozmowie z mediami nie ukrywał swojego niezadowolenia. Niemiec powiedział wprost, że jest mu bardzo przykro z powodu tej sytuacji. Skrytykował federację za brak odpowiedzialności i stwierdził, że reprezentacja Hiszpanii nie dba o zawodników. Poinformował, że Yamal pojechał na zgrupowanie z bólem i nie trenował. Mimo to, dostał leki przeciwbólowe. Zagrał 73 i 79 minut w dwóch spotkaniach, w których Hiszpania prowadziła trzema bramkami.

Dyrektor sportowy Deco całkowicie zgodził się ze słowami trenera Flicka. W rozmowie z klubowymi mediami przyznał, że komunikacja pomiędzy klubami a federacjami musi się poprawić. Stwierdził, że obecnie zawodnicy są zbyt mocno obciążeni. Dodał, że po przerwach na mecze reprezentacji piłkarze często wracają z kontuzjami.

Włodarze klubu mają nadzieję, że Yamal szybko wróci do pełnej sprawności. Na razie jego przerwa ma potrwać co najmniej do końca tygodnia. Jego brak to duży problem dla Barcelony.