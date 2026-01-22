Gwiazda Barcelony kontuzjowana. Tyle będzie pauzować

Barcelona wygrała ze Slavią Praga (4:2) w Lidze Mistrzów, ale kontuzji doznał Pedri. Javi Miguel z dziennika "AS" poinformował, że hiszpański pomocnik będzie pauzować przez 3-4 tygodnie.

PressFocus Na zdjęciu: Hansi Flick

Pedri kontuzjowany. Pomocnik straci kilka tygodni

FC Barcelona odniosła ważne zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Duma Katalonii pokonała na wyjeździe Slavię Praga (4:2) w 7. kolejce fazy ligowej. Radość z wygranej przyćmiła kontuzja Pedriego. Hiszpański pomocnik musiał opuścić boisko w drugiej połowie. 23-latek nagle upadł na murawę, chwytając się za tył prawego uda.

Sytuacja natychmiast wzbudziła niepokój wśród kibiców. Pedri nie był w stanie kontynuować gry i opuścił boisko, utykając przy tym wyraźnie. Kontuzja Pedriego to poważny cios dla Hansiego Flicka. Choć dokładna diagnoza nie została jeszcze ustalona, pierwsze sygnały wskazują na możliwe naderwanie mięśnia.

Javi Miguela wskazuje, że nawet w najlepszym przypadku Pedri może pauzować przez co najmniej trzy, cztery tygodnie. Biorąc pod uwagę historię pomocnika z podobnymi problemami mięśniowymi, czas rekonwalescencji należy traktować ostrożnie. W tym sezonie były gracz Las Palmas wystąpił w 25 meczach, w których strzelił dwa gole i dorzucił osiem asyst.

Dla Flicka sytuacja nie mogła przyjść w gorszym momencie, ponieważ Pedri dołącza teraz do rosnącej listy kontuzjowanych zawodników. Na urazy nadal cierpią Gavi i Andreas Christensen. Przed mecze ze Slavią wypadł Ferran Torres. Z kolei Frenkie de Jong nie będzie mógł wystąpić w ostatnim meczu fazy ligowej Ligi Mistrzów przeciwko FC Kopenhaga z powodu zawieszenia za zgromadzone żółte kartki.