Portal Relevo donosi o skandalu w Hiszpanii. Po meczu Realu Madryt do lat 19 nieznany sprawca zaatakował jednego z młodych piłkarzy, Ikera Bravo.

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Iker Bravo

Zaatakowano piłkarza Realu Madryt

Poszkodowany to Iker Bravo

Na szczęście młodemu graczowi nic się nie stało

Piłkarz zaatakowany po meczu Realu Madryt

Drużyna Realu Madryt do lat 19 rozbiła w niedzielę Rayo Majadahonda 4:2, a jedną z wyróżniających się postaci w zespole gości był właśnie Iker Bravo. Napastnika tego mogą kojarzyć także kibice w naszym kraju. Zdążył już bowiem wystąpić w dwóch meczach pierwszego zespołu Królewskich.

Do groźnego zdarzenia doszło po meczu przy klubowym autokarze. Nieznany sprawca podbiegł do Bravo i zaatakował go. Media donoszą, że 19-latkowi nic poważnego na szczęście się nie stało.

Dziennikarze portalu Relevo donoszą, że ataku mógł dopuścić się jeden z kibiców. W czasie niedzielnego meczu Bravo był bowiem przez fanów gospodarzy obrażany. Sprawą zajął się już Real Madryt i przedstawiciele zawodnika. Czyn nieznanego jak dotąd sprawcy został potępiony. Policja nie wydała na razie komunikatu w sprawie.