Mbappe wypada na dłużej! Real przekazał fatalne wieście dla kibiców

07:09, 26. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Kylian Mbappe odpocznie od treningów przez dłuższy czas. Tak przynajmniej wynika z wypowiedzi Alvaro Arbeloi na konferencji prasowej. Trener zdradził, że Real Madryt będzie mógł korzytsać z usług napastnika, dopóki nie wróci w pełni do zdrowia.

Kylian Mbappe
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt bez Mbappe. Arbeloa wytłumaczył sytuację

Real Madryt przypieczętował awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. W środę wieczorem na Bernabeu pokonali w rewanżowym meczu Benfikę (2:1). Tym samym znaleźli się w kolejnej rundzie, gdzie czeka na nich Sporting CP lub Manchester City. Ostatecznego rywala w walce o ćwierćfinał poznają w piątek podczas losowania. Nie wiadomo, czy w nadchodzącym dwumeczu zagra Kylian Mbappe.

Mbappe nie wystąpił w drugim starciu z Benfiką. Dzień przed spotkaniem francuskie media, a konkretnie L’Equipe informował o ponownej kontuzji kolana. Napastnik kolejny już raz w tym sezonie zmaga się z uporczywym bólem w kolanie. W efekcie zabrakło go w kadrze. Alvaro Arbeloa na pomeczowej konferencji prasowej zasiał duży niepokój wśród kibiców Królewskich. Z jego wypowiedzi wynika, że piłkarza może czekać dłuższa przerwa. Na boisko wróci dopiero wtedy, gdy będzie w stu procentach w pełni zdrowia.

Zdecydowaliśmy, że Mbappe nie wróci, dopóki nie będzie w 100% gotowy i nie będzie odczuwał żadnego bólu. Będzie wyłączony z gry tak długo, jak będzie trzeba – powiedział Alvaro Arbeloa na pomeczowej konferencji, cytowany przez profil MadridZone.

Wiemy dokładnie, co dolega Mbappe. Wiemy, co to za rodzaj kontuzji kolana, ale ta informacja pozostanie w klubie. Czy to kontuzja, czy odczuwa tylko ból? Nie wiem, jaka jest różnica. Kiedy nie czujesz się komfortowo, by grać i odczuwasz ból, dla mnie to kontuzja – dodał.

Można zakładać, że w następnym meczu, jaki zagra Real Madryt, czyli w weekend z Getafe Mbappe również nie znajdzie się w kadrze. W tym sezonie wystąpił w 22 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył aż 38 goli.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź