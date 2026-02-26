Mbappe wypada na dłużej! Real przekazał fatalne wieście dla kibiców

Kylian Mbappe odpocznie od treningów przez dłuższy czas. Tak przynajmniej wynika z wypowiedzi Alvaro Arbeloi na konferencji prasowej. Trener zdradził, że Real Madryt będzie mógł korzytsać z usług napastnika, dopóki nie wróci w pełni do zdrowia.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt bez Mbappe. Arbeloa wytłumaczył sytuację

Real Madryt przypieczętował awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. W środę wieczorem na Bernabeu pokonali w rewanżowym meczu Benfikę (2:1). Tym samym znaleźli się w kolejnej rundzie, gdzie czeka na nich Sporting CP lub Manchester City. Ostatecznego rywala w walce o ćwierćfinał poznają w piątek podczas losowania. Nie wiadomo, czy w nadchodzącym dwumeczu zagra Kylian Mbappe.

Mbappe nie wystąpił w drugim starciu z Benfiką. Dzień przed spotkaniem francuskie media, a konkretnie L’Equipe informował o ponownej kontuzji kolana. Napastnik kolejny już raz w tym sezonie zmaga się z uporczywym bólem w kolanie. W efekcie zabrakło go w kadrze. Alvaro Arbeloa na pomeczowej konferencji prasowej zasiał duży niepokój wśród kibiców Królewskich. Z jego wypowiedzi wynika, że piłkarza może czekać dłuższa przerwa. Na boisko wróci dopiero wtedy, gdy będzie w stu procentach w pełni zdrowia.

– Zdecydowaliśmy, że Mbappe nie wróci, dopóki nie będzie w 100% gotowy i nie będzie odczuwał żadnego bólu. Będzie wyłączony z gry tak długo, jak będzie trzeba – powiedział Alvaro Arbeloa na pomeczowej konferencji, cytowany przez profil MadridZone.

– Wiemy dokładnie, co dolega Mbappe. Wiemy, co to za rodzaj kontuzji kolana, ale ta informacja pozostanie w klubie. Czy to kontuzja, czy odczuwa tylko ból? Nie wiem, jaka jest różnica. Kiedy nie czujesz się komfortowo, by grać i odczuwasz ból, dla mnie to kontuzja – dodał.

Można zakładać, że w następnym meczu, jaki zagra Real Madryt, czyli w weekend z Getafe Mbappe również nie znajdzie się w kadrze. W tym sezonie wystąpił w 22 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył aż 38 goli.