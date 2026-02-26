Real Madryt dokładnie wie, na kogo trafi w Lidze Mistrzów

08:02, 26. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Real Madryt w piątek pozna rywala w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Nastroje przed losowaniem są powszechnie znane. W klubie przewidują, że ponownie trafią na Manchester City.

Alvaro Arbeloa
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

W Madrycie są przekonani, że Real trafi w losowaniu na Man City

Real Madryt musi czekać do piątku, żeby dowiedzieć się, na kogo trafi w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Wśród potencjalnych rywali są dwie drużyny. Królewscy o awans do ćwierćfinału zmierzą się ze Sportingiem CP lub Manchesterem City. Nastroje w klubie przed losowaniem nie są najlepsze. Wszyscy są przekonani, że podobnie jak w ostatnich latach los skrzyżuje ich drogi w europejskich pucharach z Obywatelami.

Od sezonu 2019/2020 Real Madryt i Manchester City trzykrotnie grali ze sobą w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Za pierwszym razem na etapie 1/8 finału lepsza okazała się drużyna z Anglii. W Kampanii 2021/2022 w półfinale górą byli Królewscy, a rok później awans do finału wywalczył zespół Pepa Guardioli. Wychodzi więc na to, że na sześć ostatnich edycji trzykrotnie trafiali na siebie w losowaniu.

Alvaro Arbeloa i Thibaut Courtois w pomeczowych rozmowach nie kryli tego, że zapewne ponownie będą musieli rywalizować z Manchesterem City. Bramkarz dodał, że dla odmiany wolałby trafić na Sporting, ale domyśla się, że tak nie będzie.

Na pewno trafimy na Manchester City. Podobnie jak przez ostatnie siedem lat – mówił z ironią Alvaro Arbeloa, cytowany przez profil MadridZone.

Wolę Sporting dla odmiany. Za często graliśmy z Manchesterem City. W piątek pewnie znów na nich trafimy, ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Manchester City kontra Real Madryt to wymarzony hit w kontekście losowania – dodał Thibaut Courtois.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź