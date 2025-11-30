Real ogłosił kadrę na starcie z Gironą. Czterech nieobecnych

Real Madryt zmierzy się z Gironą w meczu 14. kolejki La Ligi. Xabi Alonso nie będzie mógł skorzystać z czterech zawodników w dzisiejszym spotkaniu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Girona – Real Madryt. Xabi Alonso wysłał powołania

Girona podejmie na własnym stadionie Real Madryt w meczu 14. kolejki La Liga. Spotkanie odbędzie się już dzisiaj, czyli w niedzielę, 30 listopada, o godzinie 21:00. Trener drużyny Królewskich – Xabi Alonso – właśnie ogłosił kadrę na ten pojedynek, stawiając na sprawdzonych zawodników, choć nie wszyscy są dostępni do gry. Mimo tego Real liczy na kolejny komplet punktów, który pozwoli mu wrócić na fotel lidera tabeli.

W ekipie Los Blancos brakuje czterech piłkarzy. Kontuzjowany pozostaje Dani Carvajal, problemy mięśniowe wykluczyły Davida Alabę i Deana Huijsena, natomiast Raul Asencio zmaga się z dolegliwościami żołądkowymi. To oznacza, że 44-letni szkoleniowiec nie będzie miał pełnego komfortu wyboru przy ustalaniu podstawowego składu.

Pozytywną wiadomością jest jednak powrót do pełni sił kilku ważnych zawodników. Gotowi do gry są bowiem Antonio Rudiger, Eder Militao, Franco Mastantuono oraz Thibaut Courtois, którzy w ostatnich tygodniach pauzowali.

Co ciekawe, problemy kadrowe Girony są jeszcze poważniejsze. W zespole Michela zabraknie między innymi Donny’ego van de Beeka, Portu, Cristhiana Stuaniego, Thomasa Lemara czy Daleya Blinda. Kataloński klub walczy w tym sezonie przede wszystkim o utrzymanie, podczas gdy Real Madryt celuje w mistrzostwo. To tylko podkreśla różnicę ambicji obu drużyn przed dzisiejszym starciem.