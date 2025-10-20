Mbappe znów bohaterem Realu. Xabi Alonso zareagował w konkretny sposób

Real Madryt wygrał skromnie w niedzielny wieczór z Getafe (1:0). Tymczasem po zakończeniu meczu La Liga na temat rywalizacji głos zabrał szkoleniowiec Królewskich.

Xabi Alonso o spotkaniu Getafe – Real Madryt

Real Madryt zwyciężył w niedzielę wieczorem z Getafe po golu Kyliana Mbappe. Tymczasem po zakończeniu rywalizacji na jej temat wypowiedział się szkoleniowiec Los Blancos, przekonując między innymi, że Królewscy nie są uzależnieni od postawy reprezentanta Francji.

– Vinicius Junior miał pozytywny wpływ na mecz. Jego gra miała wpływ na przewagę, którą mieliśmy. To dobry przykład tego, jak ważni są wszyscy. Arda Guler również miał pozytywny wpływ na grę. Zaliczył świetną asystę przy trafieniu Kyliana Mbappe – powiedział Xabi Alonso cytowany przez Markę.

– Gra na wyjeździe z Getafe jest trudna. Trzeba być w stanie walczyć i pokazać charakter. Trzeba też wiedzieć, że mecz prawdopodobnie nie będzie najbardziej emocjonujący – kontynuował trener Realu.

– Byliśmy skupieni i robiliśmy to, co trzeba było zrobić. Musieliśmy zakasać rękawy – podkreślił Xabi Alonso.

– Kiedy drużyna gra w dziewięcioosobowym składzie, sytuacje takie jak ta na końcu nie powinny się zdarzać. Straciliśmy piłkę i nie zajęliśmy właściwych pozycji, mimo przewagi liczebnej. Niemniej teraz mamy trzy punkty więcej i przeanalizujemy resztę – mówił szkoleniowiec giganta La Liga.

Pojawiły się sugestie, że Real staje się coraz bardziej uzależniony od postawy Mbappe. Na temat byłego gracza Paris Saint-Germain szkoleniowiec madryckiej ekipy też się wypowiedział.

– Nie powiedziałbym, że jesteśmy zależni od Mbappé. Powiedziałbym, że jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Ma decydujący wpływ na grę swoimi golami i zaangażowaniem. Jego gole to o wiele więcej i to wszystko jest ważne – mówił trener Realu.

Madrycka drużyna plasuje się obecnie na pozycji lidera ligi hiszpańskiej, legitymując się bilansem 24 punktów na koncie. Nad drugą Barceloną ma dwa oczka przewagi.

