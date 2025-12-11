Gavi coraz bliżej powrotu. Barcelona wyznaczyła datę

Gavi od miesięcy pozostaje poza grą po kolejnej operacji, lecz według Sportu jego rehabilitacja przebiega zgodnie z planem. Pomocnik liczy na powrót w połowie lutego, co byłoby ogromnym wzmocnieniem dla Barcelony.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Gavi

Gavi wróci do gry w lutym

Gavi przeżywa jeden z najtrudniejszych okresów w karierze. Kolejny poważny uraz sprawił, że od dawna nie może pomóc Barcelonie ani reprezentacji Hiszpanii. Klub prowadzi rehabilitację bardzo ostrożnie, ale mimo pełnego wsparcia młody pomocnik ma wyjątkowego pecha do kontuzji i cały obecny sezon stoi dla niego pod znakiem rozbratu z futbolem.

Barcelona zyskuje jednak nadzieję. Według Sportu, Gavi chce wrócić na boisko w połowie lutego. Jego rehabilitacja przebiega zgodnie z harmonogramem, a sztab medyczny nie podejmuje żadnego ryzyka. Zawodnik pracuje na siłowni nad wzmocnieniem mięśni, aby odciążyć kolano, i rozwija mobilność w stawach.

Gavi może odzyskać pełną sprawność w lutym. Jeśli Barcelona nie awansuje bezpośrednio do najlepszej ósemki Champions League, pomocnik może być gotowy na fazę play-off. To scenariusz, który klub bierze pod uwagę, widząc tempo jego powrotu.

Mimo absencji Gavi pozostaje ważną postacią szatni. Podczas słabszego okresu Barcelony pracował nad utrzymaniem morali zespołu. Jego obecność działała mobilizująco, a drużyna zdołała odbudować formę i wyprzedzić Real Madryt w La Liga.

Barcelona liczy, że pierwsze miesiące 2026 roku przyniosą powrót nie tylko Gaviego, ale również Daniego Olmo. Obaj mogą stać się kluczowymi wzmocnieniami w najważniejszej fazie sezonu.

