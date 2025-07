Flick zmienił zdanie ws. bramkarzy. Zwrot akcji w Barcelonie

Hansi Flick zmienił zdanie ws. bramkarzy, którzy polecą na tournée do Azji. Jak poinformował dziennik Sport miejsce Diego Kochena zajmie Inaki Pena. Hiszpan jeszcze do niedawna nie był brany pod uwagę.

Inaki Pena poleci razem z Barceloną na tournée do Azji

FC Barcelona w ubiegłym tygodniu rozpoczęła przygotowania do sezonu 2025/2026. Do tej pory podopieczni Hansiego Flick korzystali z klubowych obiektów treningowych. Natomiast w czwartek (24 lipca) udadzą się w podróż do Azji, gdzie odbędzie się tournée. W trakcie rozegrają trzy mecze sparingowe. Ich przeciwnikami będą: Vissel Kobe, FC Seoul i FC Daegu.

Za pobyt w Azji i rozegranie trzech spotkań na konto Barcelony wypłynie od 15 do 25 milionów euro. W kadrze na zgrupowanie zabraknie Marca-Andre ter Stegena oraz Oriola Romeu. W ostatniej chwili nastąpiła także kluczowa zmiana na pozycji bramkarza.

Do tej pory wydawało się, że w Hiszpanii pozostanie Inaki Pena. Hiszpan po transferze Joana Garcii znalazł się na wylocie, lecz póki co Duma Katalonii nie otrzymała za niego żadnej oferty. W związku z tym Hansi Flick postanowił uwzględnić go w składzie na tournée. Z informacji dziennika Sport wynika, że 26-latek zajmie miejsce Diego Kochena, który będzie trenował z rezerwami Barcelony.

Przypomnijmy, że Flick od nadchodzącego sezonu postawił na nową „jedynkę” między słupkami. Pierwszym wyborem ma być wcześniej wspomniany Joan Garcia. Z kolei jego zmiennikiem będzie były reprezentant Polski – Wojciech Szczęsny. Bez przyszłości w klubie są za to Marc-Andre ter Stegen i Inaki Pena, którzy prawdopodobnie opuszczą Barcelonę przed końcem okna transferowego.