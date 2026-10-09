Szczęsny czy Garcia w bramce Barcelony? Flick dał wskazówkę

Joan Garcia jest w pełni zdrowy i gotowy, żeby wrócić między słupki. Na konferencji prasowej Hansi Flick, cytowany przez profil BarcaInfo, ujawnił, czy można spodziewać się powrotu Hiszpana do bramki FC Barcelony.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczesny

Garcia wraca. Flick przewiduje, że zagra w meczu Barcelona – Getafe

FC Barcelona przed przerwą na kadrę musiała awaryjnie skorzystać z usług rezerwowych bramkarzy. W trakcie pierwszej połowy meczu z Racingiem Santander kontuzji doznał Joan Garcia, który nie był w stanie kontynuować gry. Jego miejsce między słupkami zajął Wojciech Szczęsny. Były reprezentant Polski popełnił kuriozalny błąd, po którym padła bramka. W kolejnym spotkaniu z Sevillą wystąpić więc Dominik Livaković.

Garcia wypadł na trzy tygodnie, czyli jednocześnie nie mógł wziąć udziału w zgrupowaniu reprezentacji Hiszpanii. W tym tygodniu wrócił do treningów, a jego forma sprawia, że Hansi Flick nie musi się martwić o obsadę pozycji bramkarza. Na konferencji prasowej przyznał, że 25-latek będzie mógł zagrać.

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– Joan Garcia? Z tego, co dzisiaj widzieliśmy na treningu, Joan Garcia jest w świetnej formie i myślę, że będzie mógł zagrać w pierwszym składzie – powiedział Hansi Flick, cytowany przez profil BarcaInfo.

Oznacza to, że dywagacje na temat kolejnego występu Szczęsnego w barwach Blaugrany można odłożyć na bok. Na spotkanie z Getafe prawdopodobnie w pierwszym składzie wyjdzie Garcia, więc Polak oraz Chorwat ponownie usiądą na ławce rezerwowych. W tym sezonie hiszpański golkiper ma na swoim koncie 7 meczów, w których 3 razy zachował czyste konto. Na Spotify Camp Nou trafił latem poprzedniego roku z Espanyolu.