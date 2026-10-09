Mourinho stanął w obronie Mbappe. Wymowne słowa

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Media kłamały ws. Mbappe. Mourinho wszystko wyjaśnił

Kylian Mbappe w trakcie zgrupowania reprezentacji Francji doznał kontuzji kolana. Napastnik musiał opuścić drużynę narodową i wrócił do Madrytu na badania. Po nich otrzymał zgodę na kontynuowanie procesu powrotu do zdrowia poza klubem. W tym czasie media rzekomo widziały go w klubie nocnym, a także podczas rowerowej wycieczki. W efekcie piłkarz znalazł się pod sporą krytyką za nierozważne zachowanie.

Szybko jednak okazało się, że nic z tego, o czym rozpisywała się hiszpańska prasa, nie było prawdą. Jose Mourinho na konferencji prasowej przed meczem Real Madryt – Villarreal stanął w obronie piłkarza. Stanowczo wyjaśnił, co robił 27-latek w ostatnich dniach.

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– Mbappe? Ma swój plan powrotu do pełnej sprawności, którego szczegółów nie musicie znać. Najwyraźniej prawdziwe problemy, z jakimi piłka nożna zmagała się w ostatnich tygodniach, nie były wystarczające, więc teraz szuka się kolejnych na siłę – powiedział Jose Mourinho.

– Najpierw był klub nocny, który wcale nie był klubem nocnym. Chodziło bowiem o miejsce, w którym odbywało się prywatne wydarzenie podczas Paris Fashion Week. Potem pojawiła się sprawa roweru w Szwajcarii. Tymczasem chodziło o hotel składający się z niewielkich domków, w którym rowery służą do przemieszczania się między częściami wspólnymi obiektu. To spokojne miejsce, a przedstawiano to tak, jakby Mbappe brał udział w Tour de Suisse – dodał.

Jeśli potwierdzą się medialne doniesienia, Mbappe będzie obecny w kadrze meczowej na najbliższe starcie. Mecz z Villarrealem odbędzie się w sobotę (10 października). W przyszłym tygodniu Królewscy powalczą o kolejne punkty w Lidze Mistrzów w rywalizacji z AS Romą.