Barcelona zaskoczyła przed meczem z Sevillą. Tajemnicza decyzja klubu

FC Barcelona zagra dziś wieczorem z Sevillą na Sanchez Pizjuan (21:00), ale uwagę przyciąga nietypowa decyzja klubu. Blaugrana nie ujawniła oficjalnej listy powołanych zawodników, co wywołało spekulacje wśród kibiców i mediów.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barca nie opublikowała listy powołanych piłkarzy na mecz z Sevillą

FC Barcelona przybyła do Sewilli i zakwaterowała się w hotelu NH Collection, przygotowując się do kluczowego starcia z Sevillą. Zespół Hansiego Flicka walczy o trzy punkty, które pozwolą mu ponownie przejąć kontrolę nad wyścigiem o mistrzostwo La Liga. Niespodziewanie jednak klub nie opublikował oficjalnej listy powołanych zawodników, co jest nietypowym odstępstwem od dotychczasowej praktyki.

Według informacji podanych przez “Mundo Deportivo”, dział komunikacji Barcelony ograniczył się do krótkiego stwierdzenia: – Dziś nie ma listy – tłumaczono, nie podając żadnych dodatkowych wyjaśnień. Nie wiadomo, czy decyzja zapadła na poziomie sztabu trenerskiego, zarządu, czy ma podłoże sportowe bądź instytucjonalne.

Zobacz wideo: Boniek: łatwo jest wydawać pieniądze innych

Hansi Flick już w sobotę podkreślał, że potrzebuje świeżych sił na tak istotne spotkanie. Niemiecki szkoleniowiec nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanych zawodników, takich jak Marc-Andre ter Stegen, Andreas Christensen i Marc Bernal.

Podczas konferencji prasowej Flick zdradził jednak dwa nazwiska, które niemal na pewno znajdą się w wyjściowym składzie. W bramce stanie Wojciech Szczęsny, który stał się numerem jeden po przyjściu do klubu, a atak poprowadzi Robert Lewandowski – najlepszy strzelec La Liga.

Zachowanie klubu wywołało spekulacje wśród kibiców. O ile absencja Ansu Fatiego została odnotowana przez obserwatorów, to pełny skład Barcelony na dzisiejsze spotkanie pozostaje tajemnicą.