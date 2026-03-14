Flick zapytany o formę Lewandowskiego i Torresa. Napastnicy Barcelony zawodzą

Barcelona ich potrzebuje. Flick liczy, że Lewandowski i Torres wrócą do formy

FC Barcelona ma przed sobą kluczowe mecze nie tylko w Lidze Mistrzów, ale również na krajowym podwórku. Problem pojawia się w kontekście napastników, którzy są dalecy od optymalnej formy. Zarówno Robert Lewandowski, jak i Ferran Torres nie prezentują się najlepiej. Od początku lutego Hiszpan nie zdobył ani jednego gola. Z kolei Polak zdobył tylko dwie bramki w siedmiu meczach.

W najbliższą niedzielę Barcelona zmierzy się z Sevillą. Na konferencji prasowej Flick dostał pytanie o słabą formę obu napastników. Szkoleniowiec nie ukrywa, że nadszedł dobry moment, aby Lewandowski i Torres wrócili do formy. Zaznaczył, że są tego blisko.

– To dobry moment, aby wrócili. Jesteśmy pod tym względem na dobrej drodze – powiedział Hansi Flick na konferencji prasowej.

Lewandowski w tym sezonie gra mniej niż Ferran Torres, co wynika z faktu, że jego rola powoli się zmienia z racji wieku. Łącznie ma na swoim koncie 34 spotkania, w których spędził na boisku 1749 minut, zdobył 14 goli i zanotował 3 asysty. Natomiast w przypadku reprezentanta Hiszpanii mowa o 38 meczach, 2130 minutach na boisku, 16 golach i jednej asyście.

Katalończycy są na 1. miejscu w tabeli La Liga z przewagą czterech punktów nad Realem Madryt. W Lidze Mistrzów za kilka dni zmierzą się z Newcastle. Pierwsze spotkanie w 1/8 finału zakończyło się remisem (1:1). Rewanż odbędzie się na Spotify Camp Nou.