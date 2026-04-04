Flick zamieszał w składzie Barcelony! Lewandowski zacznie hit na ławce

19:49, 4. kwietnia 2026
Źródło: Atletico Madryt I FC Barcelona

Barcelona w sobotni wieczór mierzy się na wyjeździe z Atletico Madryt w hicie La Ligi. Poznaliśmy wyjściowe składy, desygnowane przez Diego Simeone i Hansiego Flicka.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Lamine Yamal i Hansi Flick

Lewandowski tylko na ławce. Flick zamieszał w składzie

Barcelona ma szansę umocnić się na fotelu lidera La Ligi i odskoczyć Realowi Madryt w batalii o mistrzostwo Hiszpanii. Królewscy potknęli się w swoim spotkaniu, ale przed Blaugraną bardzo wymagające wyzwanie. W sobotni wieczór czeka ją wyjazdowa rywalizacja z Atletico Madryt. Obie drużyny spotykały się już niedawno w ramach Pucharu Króla, a niedługo zagrają ze sobą także w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Na papierze faworytem jest oczywiście Duma Katalonii, ale wygrana Atletico przed własną publicznością nie powinna zdziwić. Poznaliśmy wyjściowe składy obu zespołów. W związku z absencją Raphinhi Hansi Flick postawił od pierwszej minuty na Marcusa Rashforda. Zamieszał również w defensywie i środku pola – na ławce rezerwowych zasiedli choćby Marc Bernal, Jules Kounde, Alejandro Balde czy Marc Casado. W roli fałszywej dziewiątki mecz rozpocznie Dani Olmo, podczas gdy Robert Lewandowski i Ferran Torres będą przyglądać się jego poczynaniom z wysokości ławki.

Sobotni mecz Atletico Madryt – Barcelona rozpocznie się o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na antenie CANAL+ Sport.

Składy na mecz Atletico Madryt – Barcelona

Atletico Madryt: Musso – Molina, Le Normand, Lenglet, Nico – Koke, Vargas, Baena, Simeone – Almada, Griezmann

Barcelona: Garcia – Cancelo, Araujo, Cubarsi, Martin – Garcia, Pedri, Fermin – Yamal, Olmo, Rashford

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości