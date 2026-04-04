Flick zamieszał w składzie Barcelony! Lewandowski zacznie hit na ławce

Barcelona w sobotni wieczór mierzy się na wyjeździe z Atletico Madryt w hicie La Ligi. Poznaliśmy wyjściowe składy, desygnowane przez Diego Simeone i Hansiego Flicka.

Lewandowski tylko na ławce. Flick zamieszał w składzie

Barcelona ma szansę umocnić się na fotelu lidera La Ligi i odskoczyć Realowi Madryt w batalii o mistrzostwo Hiszpanii. Królewscy potknęli się w swoim spotkaniu, ale przed Blaugraną bardzo wymagające wyzwanie. W sobotni wieczór czeka ją wyjazdowa rywalizacja z Atletico Madryt. Obie drużyny spotykały się już niedawno w ramach Pucharu Króla, a niedługo zagrają ze sobą także w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Na papierze faworytem jest oczywiście Duma Katalonii, ale wygrana Atletico przed własną publicznością nie powinna zdziwić. Poznaliśmy wyjściowe składy obu zespołów. W związku z absencją Raphinhi Hansi Flick postawił od pierwszej minuty na Marcusa Rashforda. Zamieszał również w defensywie i środku pola – na ławce rezerwowych zasiedli choćby Marc Bernal, Jules Kounde, Alejandro Balde czy Marc Casado. W roli fałszywej dziewiątki mecz rozpocznie Dani Olmo, podczas gdy Robert Lewandowski i Ferran Torres będą przyglądać się jego poczynaniom z wysokości ławki.

Sobotni mecz Atletico Madryt – Barcelona rozpocznie się o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na antenie CANAL+ Sport.

Składy na mecz Atletico Madryt – Barcelona

Atletico Madryt: Musso – Molina, Le Normand, Lenglet, Nico – Koke, Vargas, Baena, Simeone – Almada, Griezmann

Barcelona: Garcia – Cancelo, Araujo, Cubarsi, Martin – Garcia, Pedri, Fermin – Yamal, Olmo, Rashford