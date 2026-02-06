Flick wskazał nietykalnych! Barcelona na nich liczy najbardziej

14:25, 6. lutego 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Barca Universal

Hansi Flick jest zadowolony z obecnej kadry FC Barcelony i nie naciska na wielkie transfery. Jak podaje Barca Universal, szkoleniowiec widzi w zespole siedmiu piłkarzy, których uważa za absolutnie kluczowych.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick wskazał jasno. Oni nie są na sprzedaż

Hansi Flick od początku pracy na Camp Nou pokazuje, że ufa zawodnikom, których zastał w klubie. Obecnie niemiecki szkoleniowiec nie domaga się głośnych wzmocnień, ponieważ wierzy w swoją drużynę. Barcelona mimo ograniczeń finansowych zdobyła już kilka trofeów pod wodzą byłego trenera Bayernu Monachium.

Według doniesień Flick wskazał siedmiu piłkarzy jako nietykalnych. W bramce jest nim oczywiście Joan Garcia, w defensywie Pau Cubarsi oraz Alejandro Balde, a w środku pola Pedri i Frenkie de Jong. W ataku są nimi Raphinha i Lamine Yamal, którzy obecnie stanowią o sile ofensywy. To właśnie ta wymieniona siódemka gwiazdorów stanowi aktualnie fundament zespołu.

Jednocześnie szkoleniowiec postrzega w tym sezonie Gerarda Martina oraz Roony’ego Bardghjiego jako miłe niespodzianki. Pierwszy z nich potrafi grać na kilku pozycjach w obronie, dlatego daje Flickowi więcej opcji. Z kolei Szwed, choć nie zawsze dostaje szansę gry to gdy pojawia się na boisku, pokazuje się z dobrej strony.

Zobacz także: Haaland dołączy do Barcelony? Te warunki muszą zostać spełnione!

POLECAMY TAKŻE

Robert Lewandowski
Barcelona studzi temat Lewandowskiego. Flick postawił sprawę jasno
Erling Haaland
Haaland dołączy do Barcelony? Te warunki muszą zostać spełnione!
Lamine Yamal
Barcelona poznała rywala w Pucharze Króla. Oto pary półfinałowe