Flick wskazał nietykalnych! Barcelona na nich liczy najbardziej

Hansi Flick jest zadowolony z obecnej kadry FC Barcelony i nie naciska na wielkie transfery. Jak podaje Barca Universal, szkoleniowiec widzi w zespole siedmiu piłkarzy, których uważa za absolutnie kluczowych.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick wskazał jasno. Oni nie są na sprzedaż

Hansi Flick od początku pracy na Camp Nou pokazuje, że ufa zawodnikom, których zastał w klubie. Obecnie niemiecki szkoleniowiec nie domaga się głośnych wzmocnień, ponieważ wierzy w swoją drużynę. Barcelona mimo ograniczeń finansowych zdobyła już kilka trofeów pod wodzą byłego trenera Bayernu Monachium.

Według doniesień Flick wskazał siedmiu piłkarzy jako nietykalnych. W bramce jest nim oczywiście Joan Garcia, w defensywie Pau Cubarsi oraz Alejandro Balde, a w środku pola Pedri i Frenkie de Jong. W ataku są nimi Raphinha i Lamine Yamal, którzy obecnie stanowią o sile ofensywy. To właśnie ta wymieniona siódemka gwiazdorów stanowi aktualnie fundament zespołu.

Jednocześnie szkoleniowiec postrzega w tym sezonie Gerarda Martina oraz Roony’ego Bardghjiego jako miłe niespodzianki. Pierwszy z nich potrafi grać na kilku pozycjach w obronie, dlatego daje Flickowi więcej opcji. Z kolei Szwed, choć nie zawsze dostaje szansę gry to gdy pojawia się na boisku, pokazuje się z dobrej strony.

Zobacz także: Haaland dołączy do Barcelony? Te warunki muszą zostać spełnione!