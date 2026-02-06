Haaland dołączy do Barcelony? Te warunki muszą zostać spełnione!

FC Barcelona wciąż wierzy, że kiedyś pojawi się realna szansa na transfer Erlinga Haalanda. Jak donosi Fichajes, w klubie wciąż pojawia się ten temat mimo trudnej sytuacji finansowej.

Barcelona marzy o wielkim transferze. To trzeba zrobić, żeby Haaland trafił na Camp Nou

Co pewien czas w mediach pojawiają się doniesienia, że Eling Halaand mógłby przenieść do jednego z dwóch hiszpańskich gigantów. Zarówno Real Madryt, jak i Barcelona przez ostatnie lata analizowały możliwość sprowadzenia norweskiego snajpera.

Jak podaje portal „Fichajes” napastnik Manchesteru City od dawna jest wymarzonym transferem katalońskiego klubu. Dlatego Blaugrana nadal obserwuje sytuację i liczy, że w końcu pojawi się odpowiednia okazja do ściągnięcia gwiazdora.

Największą przeszkodą niezmiennie pozostają finanse, ponieważ koszt transferu oraz pensja 25-latka są ogromne. Taki ruch z pewnością wymagałby sprzedaży kilku zawodników. Mimo to działacze nie chcą całkowicie wykluczać możliwości sprowadzenia Haalanda.

Barcelona widzi też inną drogę, mianowicie przekonanie samego piłkarza do takiego ruchu. Haaland od dawna jest zainteresowany grą w Hiszpanii, dlatego La Liga może być dla niego atrakcyjna. Norweg może szukać nowego wyzwania po kilku latach spędzonych w Anglii. Duma Katalonii musiałaby przekonać więc zawodnika do wyboru Camp Nou zamiast innych opcji.

Obecnie trzeba jednak zaznaczyć, że transfer ten na razie pozostaje raczej w sferze marzeń. Żeby mógł on dojść do skutku bez wątpienia to sam Haaland musiałby naciskać na taki ruch. Tymczasem jego kontrakt z Obywatelami obowiązuje do 2034 roku. W bieżącym sezonie zdobył 27 bramek w 35 meczach we wszystkich rozgrywkach.

