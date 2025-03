Flick szykuje zmiany na starcie z Atletico. Tak zagra Barcelona

Hansi Flick w niedzielnym meczu z Atletico dokona przynajmniej jednej roszady w porównaniu do pojedynku z Benficą. Diario Sport informuje o spodziewanej zmianie.

Flick zmieni obrońców

W niedzielnym hicie 28. kolejki La Liga dojdzie do starcia Atletico – FC Barcelona. To mecz na szczycie stawki. Rojiblancos mają na koncie 56 punktów i zajmują 3. miejsce, natomiast Blaugrana z dorobkiem 57 oczek plasuje się na czele stawki. Duma Katalonii rozegrała o jedno spotkanie mniej – pojedynek z Osasuną nie doszedł do skutku.

Oba kluby aktualnie walczą przynajmniej na dwóch frontach – w lidze i pucharze. W tym tygodniu madrytczycy pożegnali się z Ligą Mistrzów, z kolei Barca zdołała wywalczyć awans do ćwierćfinału. Napięty kalendarz wymusza rotacje w składzie. Hansi Flick ma dokonać przynajmniej jednej zmiany w wyjściowej jedenastce na zbliżającą się potyczkę w stolicy Hiszpanii, zdradza Diario Sport.

Niemiecki szkoleniowiec posadzi na ławce Ronalda Araujo. Duet środkowych obrońców w rywalizacji z ekipą Diego Simeone stworzą Inigo Martinez i Pau Cubarsi, a więc ten sam duet, który wystąpił w pierwszym meczu półfinału Copa del Rey z Atleti.

Czy Robert Lewandowski znajdzie się w podstawowym składzie? Wydaje się, że Ferran Torres, który zagrał od pierwszych minut we wspomnianym pojedynku z Atletico, teraz będzie musiał pogodzić się z rolą rezerwowego.