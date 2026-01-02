Flick skomentował powrót Araujo. Trener Barcelony stawia sprawę jasno

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona czeka na ruch Araujo

FC Barcelona wchodzi w nowy rok z ważnymi pytaniami kadrowymi, a jedno z nich dotyczy Ronalda Araujo. Hansi Flick nie ukrywa, że obrońca jest bliski powrotu, ale nie zamierza wywierać na nim presji. Trener podkreślił, że decyzja należy do samego zawodnika. – To zależy od niego. Nie jest jeszcze w stu procentach gotowy fizycznie, ale czuje się dobrze. On sam musi zdecydować, jak szybko chce wracać – przyznał Flick.

Ronald Araujo wrócił do treningów po dłuższej przerwie i stopniowo włącza się w rytm zespołu. Flick zwraca uwagę na atmosferę wokół piłkarza i wsparcie szatni. – Widzę i czuję, że drużyna bardzo go wspiera. Dał sobie czas, którego potrzebował. Jest na dobrej drodze – dodał szkoleniowiec, jasno sugerując, że klub nie będzie przyspieszał procesu kosztem zdrowia.

W tle derbów z Espanyolem Flick poruszył także temat obsady bramki. Niemiec nie ma żadnych wątpliwości co do pozycji Joana Garcii, nawet mimo jego przeszłości związanej z lokalnym rywalem. – Jest pewny siebie i wierzy w swoje atuty. Pokazał w ostatnich tygodniach, że jego transfer był dobrą decyzją. To nasz numer jeden i nie mam żadnych obaw – zaznaczył trener.

Flick odniósł się również do styczniowego okna transferowego, zachowując ostrożny ton. Przyznał, że defensywa może potrzebować jednego wzmocnienia, ale podkreślił konieczność rozsądku. – Jakość zimą nie jest łatwa do znalezienia. Jeśli coś zrobimy, to tylko wtedy, gdy będzie to miało sens – stwierdził, dając do zrozumienia, że ostateczne decyzje zapadną po wewnętrznych rozmowach z Deco i pionem sportowym.

Zobacz również: To będą najgłośniejsze zimowe transfery w Serie A