Flick przyspiesza powrót gwiazdy. Lekarze Barcelony apelują o ostrożność

FC Barcelona wciąż czeka na powrót Pedriego, a Hansi Flick nie ukrywa, że chciałby mieć pomocnika do dyspozycji jak najszybciej. Mimo optymizmu trenera, sztab medyczny zaleca ostrożność i unika pośpiechu.

Pedri może wrócić wcześniej, ale lekarze Barcelony nie chcą ryzykować

Hansi Flick coraz mocniej daje do zrozumienia, że nie może się doczekać powrotu Pedriego. Kontuzja odniesiona po klasyku z Realem Madryt okazała się poważniejsza, niż początkowo przypuszczano. U pomocnika zdiagnozowano uszkodzenie mięśnia dwugłowego uda lewej nogi. Niemiecki trener był wówczas wyraźnie rozczarowany, bo wcześniej uznał, że problemy wynikały jedynie ze zmęczenia.

Po zwycięstwie 4:2 z Celtą Flick wzbudził sensację swoimi słowami. – Myślę, że Raphinha i Joan Garcia wrócą w następnym meczu. Może także Pedri, zobaczymy – powiedział szkoleniowiec Barcelony. Dla kibiców była to zapowiedź możliwego powrotu pomocnika wcześniej, niż zakładano, choć w klubie panuje większy spokój.

Pierwsze badania po urazie wskazywały, że Pedri mógłby wrócić po przerwie reprezentacyjnej. Jednak po dokładniejszej diagnozie lekarze wydłużyli okres rekonwalescencji do grudnia. Według doniesień „Sportu”, jego powrót jest planowany dopiero na mecz Betis – Barcelona, który odbędzie się 6 grudnia na stadionie La Cartuja.

Oficjalny komunikat klubu brzmiał ostrożnie: „Przybliżony czas powrotu do gry zależy od przebiegu leczenia”. To oznacza, że sztab medyczny nie chce składać żadnych deklaracji, dopóki zawodnik nie będzie w pełni gotowy.

Między powrotem na mecz z Athletic Club a spotkaniem z Betisem jest różnica aż czterech meczów. Barcelona zmierzy się kolejno z Athletic, Chelsea, Alaves i Atletico. Każdy z tych meczów może mieć znaczenie w kontekście walki o mistrzostwo, jednak klub nie zamierza ryzykować kolejnej kontuzji młodego pomocnika.

Pedri robi postępy i odczuwa coraz mniejsze dolegliwości, ale w Barcelonie wszyscy pamiętają poprzednie urazy i nie chcą popełnić tych samych błędów. Dlatego, mimo że Hansi Flick z niecierpliwością czeka na jego powrót, decyzja o terminie powrotu do gry należeć będzie do lekarzy, nie trenera.

