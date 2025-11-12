Juventus zdradził szczegóły ws. przyszłości Vlahovicia. To wiele zmienia

07:34, 12. listopada 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Dusan Vlahović nie opuści Juventusu w styczniu. Damien Comolli ujawnił, że napastnik pozostanie w Turynie do końca sezonu, a rozmowy o jego przyszłości odbędą się dopiero latem.

Dusan Vlahovic
Obserwuj nas w
DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Vlahović zostaje w Juventusie do końca sezonu

Damien Comolli, nowy dyrektor generalny Juventusu, podczas swojego pierwszego wystąpienia na Allianz Stadium potwierdził, że klub doszedł do porozumienia z Dusanem Vlahoviciem w sprawie jego najbliższej przyszłości. – Znaleźliśmy porozumienie z Dusanem. Porozmawiamy po zakończeniu sezonu. Nie spodziewamy się niczego szczególnego. Umowa z Dusanem została zawarta już latem zeszłego roku z Giorgiem i Modesto – powiedział Comolli.

Słowa Francuza rozwiewają plotki o możliwym odejściu Vlahovicia w zimowym oknie transferowym. Napastnik ma pozostać w Turynie do końca rozgrywek, a dopiero po sezonie strony ustalą kolejne kroki. To sygnał, że Bianconeri chcą zachować stabilność w ofensywie, a sam zawodnik nie naciska na zmianę klubu.

POLECAMY TAKŻE

Luciano Spalletti
Juventus może stracić gwiazdę. Rozmowy o kontrakcie wstrzymane
Luciano Spalletti
Juventus rozważa transfer wychowanka Barcelony. Gigant szykuje się do rozmów
Neymar
342 miliony euro za Neymara?! Nowe dane TransferRoom robią wrażenie

Jeszcze jesienią sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Szanse na przedłużenie kontraktu Vlahovicia, który wygasa w czerwcu 2026 roku, wydawały się znikome. Teraz atmosfera wokół Serba znacznie się poprawiła. Kibice znów go wspierają, a sam zawodnik prezentuje regularność, jakiej wcześniej mu brakowało.

Juventus również zmienił podejście. Igor Tudor i Luciano Spalletti, którzy prowadzili drużynę w tym sezonie, stawiali na Vlahovicia zamiast Jonathana Davida czy Loisa Opendy. Klub przekonał się, że trudno byłoby znaleźć na rynku napastnika gwarantującego podobny poziom skuteczności w Serie A.

Choć na razie nie ma mowy o nowej umowie, sprawa wynagrodzenia nadal będzie kluczowa. Vlahovic zarabia 12 milionów euro netto, podczas gdy Juventus dąży do ograniczenia kosztów. Realny wydaje się kompromis na poziomie 8 milionów euro z możliwością stopniowych podwyżek.

Zobacz również: De Jong dostał ofertę z Premier League. Długo się nie zastanawiał