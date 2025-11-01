Flick przekazał świetne wieści ws. Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski będzie dostępny na najbliższy mecz FC Barcelony z Elche - potwierdził Hansi Flick. Reprezentant Polski pauzował od trzech spotkań ze względu na kontuzję mięśniową.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski będzie dostępny na mecz Barcelona – Elche

FC Barcelona ma ogromne problemy w tym sezonie z dużą liczbą kontuzji. Od początku rozgrywek z co najmniej jednym urazem zmagało się już 15 zawodników. W tym gronie ostatnio znalazł się m.in. Robert Lewandowski. Reprezentant Polski wrócił z kontuzją mięśniową po zgrupowaniu Biało-Czerwonych. Katalończycy nie mogli z niego skorzystać w trzech ostatnich meczach.

Absencja napastnika dobiegła jednak końca. 37-latek wrócił do zdrowia i będzie mógł wystąpić w nadchodzącym meczu z Elche, co na konferencji prasowej potwierdził Hansi Flick. Oprócz niego do gry po kontuzji wraca także Dani Olmo. Choć powrót obu zawodników cieszy kibiców, to trzeba pamiętać, że po ostatnim El Clasico ze względu na uraz wypadł Pedri. Hiszpan ma pauzować miesiąc. „Lewandowski i Olmo wracają, ale straciliśmy Pedriego. Zobaczymy, ile będą mogli zagrać” – powiedział trener FC Barcelony.

Lewandowski rozgrywa prawdopodobnie ostatni sezon w Katalonii. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca i nic nie wskazuje na to, aby został przedłużony. Jak dotąd w trwających rozgrywkach wystąpił w dziewięciu meczach, zdobywając cztery bramki.