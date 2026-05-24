Flick pewny siebie. Jest przygotowany na Mourinho w Realu

Barcelona ponownie sięgnęła po mistrzowski tytuł. W przyszłym sezonie przyjdzie jej się mierzyć z Realem Madryt Jose Mourinho. Hansi Flick przekonuje, że jest na to gotowy.

Flick nie obawia się Mourinho. Jest gotowy do rywalizacji

Barcelona po raz drugi z rzędu sięgnęła po mistrzostwo Hiszpanii. Znów zdominowała krajowe podwórko, choć tym razem nie udało jej się zdobyć pełnego trypletu, gdyż wcześniej odpadła z Pucharu Króla. Rywalizacja z Realem Madryt w kolejnym sezonie zapowiada się bardzo ciekawie, bowiem na ławce giganta z Santiago Bernabeu zasiądzie Jose Mourinho.

Powrót doświadczonego Portugalczyka po latach ma pomóc w ogarnięciu piekielnie trudnej szatni, z którą nie poradzili sobie ani Xabi Alonso, ani Alvaro Arbeloa. Florentino Perez zdecydował się właśnie na takie nazwisko i ma nadzieję, że pod wodzą Mourinho uda się ustabilizować wyniki. Królewscy nie mogą sobie pozwolić na jeszcze jeden tak słaby sezon.

Jak do tej kwestii podchodzą w Barcelonie? Współpraca Mourinho z Realem może wzbudzać obawy, ale bardzo spokojny pozostaje Hansi Flick. Po kończącym sezon meczu z Valencią przyznał, że nie obawia się rywalizacji z 63-latkiem.

Mourinho z pewnością nie zabraknie motywacji, aby powalczyć z Realem o najwyższe cele. Ostatnie lata jego trenerskiej kariery nie były wymarzone – wydawało się, że nie wróci już na ten poziom. Po odejściu z Manchesteru United trenował kolejno Tottenham, AS Romę, Fenerbahce oraz Benficę. Na Santiago Bernabeu wraca po blisko 13 latach rozłąki.