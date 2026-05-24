Flick pewny siebie. Jest przygotowany na Mourinho w Realu

09:58, 24. maja 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Cadena SER

Barcelona ponownie sięgnęła po mistrzowski tytuł. W przyszłym sezonie przyjdzie jej się mierzyć z Realem Madryt Jose Mourinho. Hansi Flick przekonuje, że jest na to gotowy.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick nie obawia się Mourinho. Jest gotowy do rywalizacji

Barcelona po raz drugi z rzędu sięgnęła po mistrzostwo Hiszpanii. Znów zdominowała krajowe podwórko, choć tym razem nie udało jej się zdobyć pełnego trypletu, gdyż wcześniej odpadła z Pucharu Króla. Rywalizacja z Realem Madryt w kolejnym sezonie zapowiada się bardzo ciekawie, bowiem na ławce giganta z Santiago Bernabeu zasiądzie Jose Mourinho.

Powrót doświadczonego Portugalczyka po latach ma pomóc w ogarnięciu piekielnie trudnej szatni, z którą nie poradzili sobie ani Xabi Alonso, ani Alvaro Arbeloa. Florentino Perez zdecydował się właśnie na takie nazwisko i ma nadzieję, że pod wodzą Mourinho uda się ustabilizować wyniki. Królewscy nie mogą sobie pozwolić na jeszcze jeden tak słaby sezon.

Jak do tej kwestii podchodzą w Barcelonie? Współpraca Mourinho z Realem może wzbudzać obawy, ale bardzo spokojny pozostaje Hansi Flick. Po kończącym sezon meczu z Valencią przyznał, że nie obawia się rywalizacji z 63-latkiem.

Mourinho z pewnością nie zabraknie motywacji, aby powalczyć z Realem o najwyższe cele. Ostatnie lata jego trenerskiej kariery nie były wymarzone – wydawało się, że nie wróci już na ten poziom. Po odejściu z Manchesteru United trenował kolejno Tottenham, AS Romę, Fenerbahce oraz Benficę. Na Santiago Bernabeu wraca po blisko 13 latach rozłąki.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości