Flick czeka na decyzję. Gwiazdor Barcelony pod szczególną ochroną

FC Barcelona bardzo ostrożnie podchodzi do tematu Pedriego przed ligowym meczem z Villarreal. Sport podkreśla, że pomocnik wciąż odczuwa skutki powrotu po kontuzji, dlatego sztab nie zamierza ryzykować.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona nie chce ryzykować zdrowia Pedriego

FC Barcelona prowadzi indywidualny plan treningowy dla Pedriego z myślą o niedzielnym spotkaniu ligowym z Villarreal. Pomocnik nie pracuje z zespołem w pełnym wymiarze, bo organizm wciąż reaguje na intensywność ostatnich występów po powrocie z urazu.

Pierwotny plan zakładał, że Pedri odpocznie w tym tygodniu po meczu z Osasuna. Sytuacja zmieniła się jednak podczas spotkania rozegranego w Guadalajarze. Hiszpan musiał wejść na boisko na ostatni kwadrans, gdy wynik wciąż był remisowy. Był to krótki występ, ale okazał się kluczowy, bo w tym czasie Barcelona strzeliła dwa gole i przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Hansi Flick doskonale zdaje sobie sprawę z jego znaczenia. Trener sięga po Pedriego przy każdej możliwej okazji, bo różnica w grze zespołu jest wyraźna. Gdy pomocnika brakuje na murawie, Blaugrana traci płynność i kontrolę w środku pola.

Podczas czwartkowego powrotu do treningów, Pedri nie pojawił się na zajęciach z resztą drużyny. Zawodnicy byli umówieni na godzinę 9.30, a pomocnik dotarł na obiekty klubu dopiero po dziesiątej, by realizować swój indywidualny plan przygotowań.

W Barcelonie nie biją na alarm. Decyzja o jego występie w Villarreal zapadnie po konsultacji ze sztabem medycznym i po rozmowie z samym piłkarzem. Wszystko zależy od odczuć Pedriego i reakcji organizmu na obciążenia. Klub chce mieć go do dyspozycji, ale nie zamierza ryzykować kolejnej przerwy jednego z kluczowych zawodników.

Zobacz również: Milan zagra ligowy mecz w poza Europą. Allegri komentuje