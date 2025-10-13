Ferran Torres przeszedł badania. Barcelona wydała komunikat

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

Barcelona może odetchnąć! Ferran Torres bez kontuzji

FC Barcelona przez moment mogła być zaniepokojona, ponieważ Ferran Torres opuścił zgrupowanie reprezentacji Hiszpanii i wrócił do klubu. U zawodnika podejrzewano kontuzję mięśniową, przez co podjęto decyzję, że najlepszym rozwiązaniem będzie powrót do Katalonii. Blaugrana momentalnie zleciła badania, które miały dać więcej odpowiedzi na temat stanu zdrowia piłkarza.

Okazuje się, że Ferran Torres zmaga się z przeciążeniem mięśnia dwugłowego uda. Natomiast nie wykryto żadnego urazu. Katalończycy potwierdzili, że zawodnik nie został odsunięty od gry i będzie podlegał specjalnemu leczeniu, aby szybko wrócić do pełni sił.

Z informacji, które przekazał dziennikarz Javi Miguel wynika, że 25-latek opuści co najwyżej jedno spotkanie. Będzie to zbliżający się mecz z Gironą, który zostanie rozegrany w sobotę (18 października). Od przyszłego tygodnia ma w pełni uczestniczyć w treningach z zespołem.

Torres od początku sezonu jest ważną częścią pierwszego składu. Ze względu na drobną kontuzję zastąpił w wyjściowej jedenastce Roberta Lewandowskiego. Ze swojej roli wywiązał się znakomicie, ponieważ w 10 spotkaniach zdobył 5 goli i zanotował asystę. Hiszpańskie media sugerują, że długofalowo może stać się pierwszym wyborem Hansiego Flicka na pozycję numer dziewięć.

Barcelona w starciu z Gironą będzie szukać przełamania serii porażek. Duma Katalonii przed przerwą na kadrę przegrała dwa mecze z rzędu z Paris Saint-Germain (1:2) i Sevillą (1:4). Obecnie zajmują 2. miejsce w tabeli La Liga z dorobkiem 19 punktów.