Barcelona wciąż czeka na Camp Nou. La Liga wyznaczyła nowe miejsce meczu

FC Barcelona w niedzielę zmierzy się z Valencią w ramach La Liga. Władze rozgrywek podjęły decyzję, że Blaugrana rozegra swój mecz poza Camp Nou i jest już jasne gdzie.

fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

FC Barcelona zmierzy się z Valencią na Estadi Johan Cruyff

FC Barcelona po trzech rozegranych spotkaniach w tym sezonie ligi hiszpańskiej pozostaje niepokonana. Katalończycy mogą jednak czuć niedosyt, ponieważ na koncie mają tylko siedem punktów. O trzecie zwycięstwo w tej kampanii Barca powalczy w niedzielę w starciu z Valencią. Tymczasem władze La Liga przekazały ważną wiadomość dotyczącą tego meczu.

Po przerwie reprezentacyjnej Katalończycy nie wrócą jeszcze na Camp Nou, mimo że pierwotnie taki był plan. Proces modernizacji głównej areny Barcelony przedłuża się. W związku z tym klub musiał szukać alternatywnego rozwiązania.

La Liga zdecydowała, że spotkanie drużyny prowadzonej przez Hansiego Flicka z ekipą z Estadio Mestalla odbędzie się na Estadi Johan Cruyff. Jak poinformowało Mundo Deportivo, w środę odbyła się zapowiadana wizytacja przedstawicieli władz rozgrywek. Po tej inspekcji ogłoszono, że Barca może rozegrać swoje starcie na kameralnym obiekcie.

Udział w wydarzeniu będą mogli wziąć jedynie kibice posiadający karnety na pełne sezony 2023/2024 i 2024/2025. Łączna liczba widzów na trybunach nie przekroczy sześciu tysięcy.

Kolejne spotkanie w roli gospodarza Barcelona rozegra przeciwko Getafe. Mecz zaplanowano na 21 września, ale wciąż nie wiadomo, na jakim stadionie zostanie rozegrany.

