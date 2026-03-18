FC Barcelona robi porządki i ujawnia ukryty plan

FC Barcelona zdecydowała się jasno określić strukturę zarządzania w okresie przejściowym. Klub oficjalnie wyjaśnił zasady po spotkaniu Rafa Yuste z Joanem Laportą.

fot. LaPresse Na zdjęciu: Joan Laporta

Jasne zasady i brak miejsca na interpretacje

FC Barcelona potwierdziła, że Rafa Yuste pozostanie pełniącym obowiązki prezydenta do 30 czerwca 2026 roku. Dopiero po tym terminie Joan Laporta obejmie funkcję i rozpocznie nową kadencję, która potrwa do 2031 roku. Do tego czasu obecny zarząd zachowuje pełnię władzy.

Klub jednoznacznie określił zakres kompetencji decyzyjnych. Obecne władze odpowiadają za wszystkie działania instytucjonalne oraz prawne. To one podpisują dokumenty i podejmują wiążące decyzje. Nie przewidziano żadnego współdzielenia odpowiedzialności w tym zakresie.

Przedstawiciele przyszłego zarządu mogą uczestniczyć w wybranych spotkaniach. Ich rola ma jednak charakter wyłącznie doradczy. Obecność nie oznacza wpływu na decyzje, które pozostają w gestii aktualnych władz. Podobne zasady obowiązują podczas wydarzeń publicznych.

Członkowie przyszłego zarządu mogą pojawiać się na meczach oraz oficjalnych uroczystościach. Będą jednak traktowani jako goście i nie mogą reprezentować klubu samodzielnie. Każde formalne działanie wymaga obecności przedstawiciela obecnego zarządu.

